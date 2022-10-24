ميلان قسا على «برلوسكوني»

دوليه

قسا ميلان على رئيسه السابق باكتساحه فريقه الحالي ضيفه مونتسا 4-1 أول من امس، وذلك ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي. وتقاسم ميلان الأهداف الأربعة في شوطي المباراة، فسجل الإسباني براهيم دياس هدفين في الشوط الأوّل (16 و41) قبل أن يصاب ويخرج، وأضاف آخرين في الثاني بفضل البلجيكي ديفوك أوريغي (65) والبديل البرتغالي رافايل لياو (84). فيما سجل فيليبو رانوكيا هدف مونتسا (70). وتقدم ميلان، حامل اللقب للمركز الثاني برصيد 26 نقطة متساوياً مع نابولي المتصدر. وتركزت الأنظار على مباراة مونتسا الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق سيلفيو برلوسكوني منذ عام 2018 وضيفه ميلان الذي رأسه الملياردير السابق لثلاثة عقود زاخرة بالألقاب (1986-2017) مع 5 كؤوس في دوري أبطال أوروبا.

وضمن السياق ذاته، قال أدريانو غالياني الذي أدار ميلان طوال حقبة برلوسكوني قبل المباراة لشبكة «دازن للبث التدفقي «هما فريقا حياتي. ولدت في مونتسا وقضيت 31 عاماً في ميلان. اليوم، أرى حياتي تتكشف أمام عيني، هي ليست مباراة كرة قدم». واعتبرت المواجهة بين فريقين يعرفان بعضهما البعض حق المعرفة، إذ تواجها سابقاً في الدرجة الثانية، فكانت الغلبة لـ «روسونيري»في اللقاءات الاربعة في موسمي 1980-1981 مع المدرب ماسيمو جاكوميني و1982-1983 تحت اشراف إيلاريو كاستاغنر. وهو الفوز الرابع توالياً لميلان في الدوري قبل ثلاثة أيام من استحقاقه الاوروبي الحاسم أمام دينامو زغرب الكرواتي في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، توقف زخم مونتسا الصاعد حديثاً إلى النخبة بتعرضه لهزيمته الأولى بعد ثلاثة انتصارات، منها فوز تاريخي على يوفنتوس 1-0، في المباريات الأربع الماضية، ما أبعده عن منطقة الهبوط ليحتل المركز الرابع عشر مع 10 نقاط.

وفي مباراة أخرىوعمّق إنتر الذي حقق فوزه الثالث توالياً جراح مضيفه فيورنتينا بفوزه الصعب عليه 4-3 في مباراة ظلت هوية الفائز فيها مجهولة حتى الوقت بدل الضائع.

ورفع إنتر رصيده في المركز السابع إلى 21 نقطة متأخراً بفارق 5 نقاط عن جاره اللدود ميلان، فيما يحتل فيورنتينا الذي لم يفز سوى بمباراة واحدة من العشر الاخيرة في الدوري، المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط. وافتتح فريق «نيراتسوري» التسجيل بعد دقيقتين من صافرة البداية بفضل نيكولو باريلا اثر تمريرة في العمق من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس، ليعود الأخير ويسجل الثاني بعد مرتدة أخرى (15). ونجح «لا فيولا» في تقليص النتيجة بفضل حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» الذي أشار إلى ركلة جزاء تسبب بها فيديريكو ديماركو على جاكومو بونافنتورا، نفذها المهاجم البرازيلي أرثور كابرال بنجاح (33).

وترجم فيورنتينا استحواذه على الكرة بنسبة 56 في المئة مع بداية الشوط الثاني إلى هدف التعادل بفضل مهاجمه الفرنسي جوناثان إيكونيه (60). غير أن مارتينيس أعاد إنتر إلى المقدمة بتسجيله الثالث. وفي لحظات جنوني وبينما اعتقد إنتر انه حسم النتيجة لصالحه، سجل صاحب الأرض هدفاً أعاد التعادل بعد ركنية ورأسية من الصربي نيكولا ميلنكوفيتش وجدت مواطنه لوكا يوفيتش الذي نجح في حركة أكروباتية في التسجيل (90)، قبل أن يرد رجال إنزاغي بهدف قاتل منحهم النقاط الثلاث سجله الأرميني هنريك مختاريان بعد تمريرة من باريلا (90+5). وفاز ساليرنيتانا على ضيفه سبيتسيا 1-0.

