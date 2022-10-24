فوز بايرن ودورتموند

دوليه

قلّص بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم العشرة الماضية الفارق مع المتصدر أونيون برلين إلى نقطة بفوزه على مضيفه هوفنهايم 2-0 أول من امس، وذلك ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة التي شهدت عودة بوروسيا دورتموند إلى الانتصارات باكتساحه ضيفه شتوتغارت 5-0.

ورفع بايرن رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، فيما تقدم دورتموند للمركز الرابع مع 19 نقطة متأخراً بفارق نقطتين عن فرايبورغ الثالث الفائز على فيردر بريمن المنقوص 2-0.

وهو الفوز الثاني توالياً لبايرن في «بوندسليغا» والرابع توالياً في مختلف المسابقات منذ تعادله أمام دورتموند 2-2 في المرحلة التاسعة من الدوري. كما استعد العملاق البافاري بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي المنتظر أمام مضيفه برشلونة الاسباني الاربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً أن بايرن ضمن تأهله إلى ثمن النهائي بتصدره مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة (12 نقطة). وهيمن النادي البافاري على الشوط الأول، ومن أول ركلة ركنية افتتح التسجيل عبر جمال موسيالا مستفيداً من تحويل الكرة برأس ليون غوريتسكا، فسيطر عليها بصدره وسددها بقدمه اليمنى في شباك الحارس أوليفر بومان (17)، قبل أن يضاعف النتيجة بفضل مهاجمه الكاميروني إريك تشوبو-موتنيغ اثر عرضية من سيرج غنابري (37)، في ثاني أهدافه في الدوري هذا الموسم والثالث له في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات.

وفي المباراة الاخرى حسم دورتموند اللقاء لصالحه في الشوط الأوّل بتسجيله ثلاثة أهداف عبر الانكليزي جود بيلينغهام (2) ونيكلاس سولي (13) والأميركي جيوفاني رينا (44)، قبل أن يضيف بيلينغهام الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه في الشوط الثاني (53)، ليختتم ابن الـ 17 عاماً يوسوفا موكوكو المهرجان التهديفي بتسجيله الخامس (72).

وتابع باير ليفركوزن هدر النقاط تحت قيادة مدربه الاسباني تشابي ألونسو بتعادله على ملعبه أمام فولفسبورغ 2-2. وفي أوغسبورغ، قلب لايبزيغ تأخره بثلاثية نظيفة أمام مضيفه ليخرج متعادلاً 3-3. وسقط بوروسيا مونشنغلادباخ أمام أينتراخت فرانكفورت 1-3.

