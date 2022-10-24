كلوب: لا نلوم إلا أنفسنا

دوليه

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه لا يلوم إلا نفسه، في خسارته بهدف أمام نوتنغهام فورست بالدوري الإنكليزي. وبسؤاله حول من يمكن لومه على عدم إنهاء الهجمات بشكل جيد قال كلوب: «نحن فقط من يلام على ذلك». وأضاف: «إنها ضربة كبيرة لأننا أردنا الحصول على النقاط الثلاث». وتابع كلوب: «لا يمكنني تبرير النتيجة، ليس حقا، هذه المباراة حسمت في 6 أو 7 مواقف، الكرات الثابتة التي استفادوا منها ولم نستفد منها نحن، كانت مباراة صعبة». من جانبه قال ستيف كوبر مدرب نوتنغهام: «هذا فوز رائع، أن تحقق ذلك على حساب ليفربول فأنت بحاجة لأن تلعب بشكل جيد وأن تحظى بفرص كبيرة». وأضاف: «لقد كنا في سلسلة سيئة من النتائج لكن ذلك فوز عظيم ولم نحصل حتى الآن على رصيد النقاط الذي كنا نأمل به، أتمنى أن تكون تلك بداية التحول للأفضل وأن نتحكم في ذلك».

