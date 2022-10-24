حرمان «الوافدين» في «المراحل» غير مقبول

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يعد قرار اتحاد كرة القدم منع مشاركة اللاعبين مواليد الكويت في المراحل السنية في الاندية غير مدروس حيث عمد الاتحاد من خلال قراره بالزام الاندية بان يتم استحداث بيانات جميع اللاعبين المسجلين في المراحل السنية من مواليد الكويت فاشترط اصدار تسلسل دراسي مع تأكيد اقامة والد اللاعب مع شهادة الميلاد ويشمل الكل سواء اللاعب المقيد من قبل او الجديد، ورغم مضي ما يقارب الشهرين على صدور القرار عملت اغلب الاندية على استيفاء الشروط الخاصة باللاعبين الا ان الاتحاد مازال يماطل باعتماد اللاعبين ليتسنى لهم المشاركة مع الاندية في البطولات للمراحل السنية (14-16-18) وعند استفسار الاندية عن سبب عدم الموافقة على اصدار بطاقات للاعبين والسماح لهم بالمشاركة رسميا يتعذر بعض المسؤولين بشكل ودي وليس رسمي ان ذلك يأتي وفقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يلزم الاتحاد الوطني على التقييد بمثل هذه الاشتراطات للاعب القاصر من مواليد البلد المقيم بها.

ولاشك ان قرار المنع ووضع تلك الاشتراطات وبتلك التبريرات لايمكن الاقتناع بها حيث حرمت عدد كبير من اللاعبين الصغار والشباب من ممارسة هوايتهم كما أن الاندية تضررت من عدم الاستفادة من قدراتهم فمن غير المنطق ان يضع الاتحاد كل هذه الشروط امام اللاعبين وخاصة ان اللاعبين المقيد من قبل بالاصل يكون لديهم تسلسل دراسي واقامة لوالديه ومستمر بالاقامة ولذلك يفضل ان يستثنى من هذا القرار مثلما تم استثناء لاعبي السالمية والكويت المشاركين في فئة تحت 18 سنة تحت ذريعة انهم بلغوا السن وفقا لمواليدهم التي تزامنت مع انطلاقة البطولة.

واما اذا كان الاتحاد يبرر ان «فيفا» الزمه بذلك فكان الاجدر ان يشمل اللاعب الكويتي ومواليد الكويت معا في ظل الاحتراف الذي يطبقه الاتحاد في الموسم الحالي وخاصة ان لائحة الاحتراف واوضاع اللاعبين شملت بعض البنود التي تحفظ حق لاعبي الفئات السنية في حال احترافهم مع انديتهم او تلقيهم عروضا احترافية.

ولاتتوقف قرارات الاتحاد عند هذا الحد الذي اوقع به الظلم على اللاعبين من مواليد الكويت وعطل مشاركتهم حتى في قرار تقنين مشاركة اللاعبين من الفئة الادنى مع الفئة الاعلى بتحديده 8 مباريات رسمية فقط وحتى جلوسه بمقاعد الاحتياط تحسب من ضمن المباريات فمثل تلك القرارات دفع ببعض الاندية الى عدم المشاركة في بعض مسابقات المراحل السنية تحديدا في تحت 18 سنة فلا نعرف ما الجدوى من هكذا قرارات تقيد وتعيق سواء الاندية او اللاعبين من ممارسة نشاطهم وبالذات ان لاعبي المراحل السنية يحتاجون للمزيد من المشاركة ليسهم بتطوير قدراتهم على قدر المستطاع. ويتطلب من الاتحاد اذا ما اراد الاهتمام بتلك الفئة السنية ان يضع اللوائح المرنة التي تكون لها عوائد فنية على المنتخبات بدلا من تعقيد الامور اكثر مما هي عليه الان. ويختزل الوضع نتائج منتخبات المراحل السنية وعدم النجاح بتحقيق النتائج الايجابية فلذلك مهما كانت الخطط والعمل لابد ان يوازيه توفير الحوافز التشجيعية بدلا من وضع «عرقلة» الصغار والوقوف امام رغبتهم بمزاولة هوايتهم.

