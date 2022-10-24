دشتي تفوَّق في «العربية لروّاد التنس» والجابر أشاد بالإنجاز والتنظيم

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نال نجم المنتخب الوطني للتنس السابق أحمد دشتي مع زميله جساس ناصر من اليمن المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة زوجي الرجال ضمن البطولة العربية لرواد التنس التي اختتمت أول من أمس بمدينة شرم الشيخ المصرية برعاية وحضور الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس، كما فاز دشتي بالمركز الأول والميدالية الذهبية للزوجي المختلط مع زميلته هيا طهبوب من الأردن. وحضر المباراة النهائية والحفل الختامي للبطولة كل من أمين عام الاتحاد العربي للتنس أمين سر عام الاتحاد الكويتي فالح العتيبي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي. وكانت البطولة انطلقت 17 الشهر الحالي تحت مظلة الاتحاد العربي للتنس، وبمشاركة 110 لاعبين ولاعبات رواد مثلوا 11 دولة عربية هي الكويت والسعودية والإمارات والجزائر وتونس والعراق والأردن وسورية والسودان وفلسطين بالإضافة إلى البلد المضيف مصر. وشكر الشيخ أحمد الجابر الاتحاد المصري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى التنظيم المتميز لهذه النسخة الثانية من البطولة العربية لرواد التنس تحت مظلة الاتحاد العربي.

