الهاجري يعتذر من الجميع

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اعتذر مدافع نادي الكويت فهد الهاجري عما بدر منه خلال مباراة فريقه مع السالمية الجمعة الماضي، مؤكداً احترامه لجميع اللاعبين في الأندية الأخرى وللحكام والجماهير. وكتب الهاجري على حسابه الشخصي في «تويتر»: «لا يمكن أن أقبل على نفسي الظهور بهذا الشكل ولكن لكل فعل ردة فعل». وأضاف: «احترامي دائماً يكون للجميع ولكل الأندية وإخواني اللاعبين والحكام وللجمهور الحاضر، وأقدم أعتذاري لكم على هذا التصرف الذي لا يصدر مني نهائياً، ومن يعرفني جيداً يعرف أخلاقي.. شكراً لكل شخص كتب لي بالثناء أو المدح». وتابع: «أعتذر جداً كوني قائداً لهذا النادي الكبير وقائداً لمنتخب الكويت وإلى مجلس الإدارة وللجهازين الفني والإداري وإخواني اللاعبين على هذا التصرف الذي لا يمت لأخلاقي بصلة والذي كان سبباً في خسارة المباراة وأيضاً لكل الأجيال القادمة من لاعبي الكرة الكويتية ونادي الكويت على هذا الفعل».

