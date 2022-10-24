بن إبراهيم هنَّأ السيب باللقب الآسيوي

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هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نادي السيب العماني بمناسبة تتويجه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه إثر تغلبه على كوالالمبور سيتي الماليزي 3-0 أول من أمس.

وجمعت المباراة النهائية بين فريقين يبحثان عن اللقب القاري الأول لكل منهما، حيث تمكن السيب من تحقيق الفوز بفضل أهداف علي البوسعيدي (22) وعبدالعزيز المقبالي (37) وحسن الغساني (69).فيما فاز عيد الفارسي نجم نادي السيب العماني بجائزة أفضل لاعب في كأس الاتحاد الآسيوي 2022.

وقال الشيخ سلمان: «باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتقدم بالتهنئة الحارة إلى نادي السيب الذي توج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه». وأضاف: «كل أفراد النادي، سواء من المسؤولين إلى العاملين خلف الأضواء، يستحقون التقدير على العمل الشاق الذي قاموا به من أجل تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وأنا واثق أن هذا الإنجاز سيكون مقدمة لتحقيق المزيد من نادي السيب في المسابقات الآسيوية».

وأوضح: «يجب أن نشيد أيضاً بنادي كوالالمبور سيتي، الذي أظهر شخصية رائعة وروحاً جماعية، ليصبح ثاني فريق من ماليزيا يتأهل إلى المباراة النهائية».

وأردف بالقول: «يشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من خلال إطار الرؤية والمهمة، على ضمان مواصلة تطوير الفرق واللاعبين من خلال تنظيم بطولات على أعلى مستوى، وحضور فريقين يتأهلان للمرة الأولى إلى المباراة النهائية يعتبر دليل على تقدمنا السريع نحو تحقيق هذا الطموح».وكان نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بمثابة مسك الختام لبطولات عام 2022، حيث قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستكمال تنظيم 10 بطولات، مما يؤكد التعافي الثابت لكرة القدم القارية بعد الجائحة، وفي هذا الإطار أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتضامن ومساندة جميع الاتحادات الوطنية المشاركة. وتابع: «بدأنا عام 2022 بتفاؤل حذر، وبفضل تضامن والتزام اتحاداتنا الوطنية الأعضاء والأندية واللاعبين ومسؤولي المباريات وبقية أطراف اللعبة، فقد أظهرنا للعالم قوة أساسات كرة القدم الآسيوية».وختم: «مع استعداد الاتحاد الآسيوي من أجل تقديم الموسم الجديد المحدث لمسابقات الأندية اعتباراً من العام القادم، فإنني واثق أن كرة القدم الآسيوية ستدخل مرحلة تحقيق نجاحات أعظم خلال السنوات المقبلة».

