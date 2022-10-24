«الرياضات الجوية» ينظم «الدرون الأولى»

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ينظم نادي الرياضات الجوية بطولة الدرون الأولى في الكويت والتي تقام دون طيار بمشاركة جميع الفئات المهتمة في مجال الطيران والرياضات الجوية المختلفة. وقال أمين سر النادي محمد بورحمة في تصريح صحافي أن التسجيل في البطولة (الفريدة من نوعها كأول بطولة وطنية لسباق الطائرات) يبدأ يوم الأحد المقبل في مقر النادي في مجمع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بمنطقة حولي، مشيراً إلى انه يسبق موعد البطولة لقاء تنويري للمشاركين الذين اتموا تسجيلهم، كما سيتم إجراء القرعة بين المشاركين. واضاف بورحمة ان النادي سخر جميع الامكانيات لانجاح هذه البطولة الأولى في نشاط طائرات الدرون، داعياً الجميع للتسجيل والمنافسة على الجوائز التي خصصت للمراكز الثلاثة الأولى،مؤكدا أن رئيس مجلس ادارة النادي سامي العبطان والزملاء اعضاء مجلس الادارة شددوا على ضرورة توفير ما هو متاح مادياً ومعنوياً لتشجيع الجميع على المشاركة في هذه البطولة التي تقام تحت مظلة النادي الكويتي للرياضات الجوية المُشهر رسمياً والوحيد المتخصص بكافة انواع الرياضات الجوية والطيران.

