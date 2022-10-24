إنجاز مشرِّف لفتيات «الجمباز الإيقاعي» في «رومانيا الدولية»

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تألق منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات وحقق 10 ميداليات ملونة خلال مشاركته أول من أمس (السبت) في بطولة رومانيا الدولية الثالثة التي نظمها الاتحاد الروماني للعبة، بمشاركة أربع دول هي إيطاليا وأوكرانيا ورومانيا إلى جانب الكويت.

وأحرزت اللاعبة سارة البناي المركز الأول والميدالية الذهبية في أداة الصولجان للمستوى (A)، فيما نالت سارة برونزيتين الأولى في أداة الطوق والثانية في الترتيب العام لفئتها بعد احتلالها المركز الثالث.

وانتزعت اللاعبة راية القصار التي نافست في المستوى (A) المركز الأول والميدالية الذهبية في اداة الكرة، والمركز الثاني والميدالية الفضية في أداة الصولجان، والمركز الثالث والميدالية البرونزية في الترتيب العام، فيما اكتفت بالمركز الرابع في أداة الطوق. وتفوقت اللاعبة نبيلة الخرافي التي نافست في المستوى (B)، محققة المركز الأول وذهبية الأداء الحر، فيما حصدت الميدالية الفضية في أداة الطوق والميدالية البرونزية في أداة الصولجان، ونالت المركز الثاني والميدالية الفضية في الترتيب العام لفئتها.

من جانب آخر، عبرت الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك مدربة المنتخب الكويتي عن سعادتها بهذه الانتصارات المشرفة التي تزيد من ثقة بطلات المنتخب بأنفسهن، مشيدة بأداء اللاعبات الثلاث اللواتي أثبتن حضورهن في هذه البطولة القوية، ومضيفة أن الهدف من المشاركة في هذه الدورة هو وضع لاعبات الكويت في أجواء المنافسات القوية، وتطوير مستواهن باستمرار ووفق خطة مدروسة.

