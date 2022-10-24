فضية ثانية للبدر في «سباحة العالم لمتلازمة الداون»

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أحرز لاعب نادي الطموح الرياضي مشعل البدر الميدالية الفضية الثانية للكويت في سباق 50 مترا حرة ضمن منافسات اليوم الختامي لبطولة العالم العاشرة لمتلازمة داون للسباحة المقامة في البرتغال. وقالت رئيسة مجلس إدارة النادي ورئيس الوفد رحاب بورسلي إن البطل الكويتي مشعل البدر المشارك في فئة (M2-T21) تمكن من احراز الإنجاز الثاني للكويت في البطولة التي يشارك فيها نحو 20 دولة محققا رقما كويتيا جديدا بزمن 50 .45 ثانية. وأوضحت بورسلي أن اللاعبين الكويتيين المشاركين في البطولة كانوا على مستوى عال من المسؤولية والتأهيل مشيرة إلى أنهم نجحوا في تقديم صورة مشرفة لرياضة الاشخاص ذوي الاعاقة الكويتية وحظوا كما تصف «بتقدير وإعجاب الجميع». وأضافت أن اللاعبين محمد النيباري ومحمد التركيت تمكنا من تحقيق أرقام جديدة في فئاتهم العمرية مما أهلهما للمشاركة في بطولة مماثلة ستقام في شهر مارس من العام المقبل في الارجنتين. وأهدت بورسلي الفوز إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وللشعب الكويتي مثمنة دور الجهات الرسمية والرياضية في البلاد في دعم وتسهيل مشاركة الفريق في البطولة. يذكر أن الكويت شاركت في بطولة العالم بثلاثة لاعبين هم مشعل البدر ومحمد النيباري ومحمد التركيت وتمكن الفريق من إحراز ميداليتين فضيتين عبر اللاعب مشعل البدر في سباق 50 مترا ظهر و50 مترا حرة.