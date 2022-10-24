كأس الهجن لـ «المسيلة»

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حققت الذلول المسيلة ملك ربيح العجمي الكأس المقدمة من النادي الكويتي للهجن بعد فوزها في السباق السابع لهذا الموسم المخصص للجذاع ابكار على 5 كم بعد منافسة قوية مع الذلول امجاد لجويعد فهيد والذلول الظفرة ملك مبارك العجمي. وقدم رئيس النادي حسين الدواس الكأس لمالك الذلول الفائزة، مشيداً بنجاح السباقات وبتعاون ملاك الهجن وحرصهم على المشاركة. وفازت الذلول شلفاء ملك محمد الهاجري بالشوط الاول المخصص للحيل و«شواهين» ملك سطام السهلي بالشوط الثاني المخصص للثنايا ابكار و«الركن» ملك نفل مبارك العجمي بالشوط الثالث المخصص للسودانيات و«عناد» لعبيد فاضل بالشوط الرابع المخصص للثنايا قعدان. وتفوقت الذلول كاحل ملك علي المري بالشوط الخامس المخصص للثنايا قعدان و«نايف» لعسيلان فهد بالشوط السادس المخصص للجذاع ابكار.