خورشيد: الكويت على الخارطة الطبية العالمية

وطن النهار

عاد الى البلاد أستاذ الجراحة بكلية الطب في جامعة الكويت د. موسى خورشيد بعد نيله شهادة الزمالة الفخرية من الجمعية الأميركية للجراحين كأول طبيب خليجي ينال هذا التقدير وذلك في حفل أقيم بمدينة (سان دييغو) بولاية (كاليفورنيا) والتي اعلن اختياره لها عام 2021 ضمن مجموعة من عشرة جراحين من جميع أنحاء العالم. وأهدى خورشيد هذا التقدير الرفيع لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قائلا: بفضل من الله الكويت اليوم على الخارطة الطبية العالمية. وقال خورشيد: إن أهمية الزمالة الفخرية التي حصلت عليها أخيراً هي أنها تعتبر تكريما للطبيب ودوره وعطائه العلمي على مدى سنوات عمله ومساهمته والدور الذي اضطلع به في التدريب والتعليم الجراحي على صعيد بلده ومنطقته». وتابع «لقد شرفني تمثيل الكويت في هذا الحدث وأثر بي فيديو بث خلاله ظهرت فيه الكويت من ضمن الدول التي ينتمي إليها الأطباء المكرمون». وأكد أن «هذه الشهادة لم تأت من فراغ فهي حصيلة مجهود الأشخاص» الذين ساهموا في المؤتمر السنوي للجراحين الذي عكف على إقامته في الكويت على مدى عشرين عاما وكان يدعو لحضوره أطباء كل دول العالم وتم طرح اسمه للحصول على الزمالة الفخرية على ضوء تلك الجهود خاصة أن فكرة المؤتمر مقتبسة من فعالية مماثلة في أميركا الشمالية. ونوه بعمل «كوكبة من الأطباء على تأمين نجاح هذه المؤتمرات»، معربا عن الشكر «لوزارة الصحة لدعمها للمؤتمرات» بالإضافة إلى «جامعة الكويت وكلية الطب وقسم الجراحة فيها بشكل خاص لدورها في دعمها».

