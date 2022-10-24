بطرس غريب: المخلصون يبذلون جهودهم من أجل تقدم المجتمعات

وطن النهار

أكد النائب البطريركي للروم الملكيين في الكويت والخليج العربي الأرشمندريت بطرس غريب إيمانه بأهمية إبراز الطاقات والمفاهيم البناءة وإلايجابية، التي يحتاجها الوعي بالإنسان وبالمجتمع، في كل زمان ومكان.

وأضاف خلال تكريم محمد ناجيا: نكرم ذلك الإنسان، المحترف، والمجتهد، والمسؤول، المؤسس والمثابر، والمطور للعديد من المؤسسات والمشاريع، خلال مسيرة تقارب النصف قرن، حتى استحق مكانة عزيزة في الكويت، التي أصبحت له، بحق، أكثر بكثير من وطن ثان.

وتابع: مع محمد ناجيا، نكرم العديد من الصفات والقيم التي يحبها الله في خلقه، والمزايا التي اكرم الإنسان السوي بها، من تفان في العمل، والدقة في التفاصيل وأداء المهام والمسؤوليات، ومودة الآخرين واكرامهم، سواء في العلاقات الشخصية أو في ميدان الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية.

واضاف: لقد انخرط محمد وأمضى معظم عمره في مجالات تندرج، في نهاية المطاف، تحت عنوان تحسين نمط الحياة، ورفاهية الإنسان، بل هي جزء أو نوع من العمران، الذي هو شاهد ملموس على مستوى تقدم المجتمعات ورقيها، ذلك العمران الذي لا ينجزه الا المخلصون الحقيقيون في مهنتهم، حيث يتجلى إخلاصهم في الاندماج التام والسخاء في البذل والجهد والعطاء.

وزاد: هكذا هو محمد ناجيا: إتقان وسخاء وعمل صالح، فكان مباركا ومحبوبا من كل من عرفه عن قرب، في مهنة وقطاعات «الضيافة» بمعناها الضيق والواسع معا، شاملة المطاعم والفنادق والسياحة، بخدماتها وبمرافقها.

وزاد: إننا مع تكريم محمد ناجيا، نكرم الاخلاص في العمل، بمعناه من نبل للحياة وللذات البشرية، واندفاعه للانجاز ينشر حوله الإيجابية والحماسة وينتج أفضل مما هو متوقع، بذلك بلغ ناجيا أعلى مراتب المهنة، والرفعة، شرقا وغربا، فاستحق اعترافا تلو الاعتراف به من الاتحادات الوطنية والعالمية المتخصصة بالضيافة.

بدوره، قال محمد ناجيا: إنها التفاتة كريمة، ومؤثرة للغاية، هذه المبادرة من الفاضل النائب العام، وهي غير غريبة عنه، فهو الذي يسعى لكي يشع المحبة، ليس وسط رعاياه فحسب، بل في علاقاته هو، وعلاقاتهم هم، مع الآخرين.

واضاف: وأينما حل في هذه البلاد العزيزة، الكريمة، المضيافة، تحضر معه دعوته للجميع الى التآخي في الإنسانية وفي الخير العام، مهما اختلفت الأوطان والأمم والمعتقدات، معربا عن امتنانه للكويت قيادة وشعبا.

