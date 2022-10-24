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«الحرس الوطني» بحث مع «التطبيقي» تفعيل بروتوكول التعاون 


استقبل وكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء الركن فالح شجاع فالح وفدا من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة د. جاسم الأستاذ نائب مدير عام قطاعات التنمية والتخطيط، ويضم مدير إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل شعيفان الرشيدي. وبحث اللقاء تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين، كما وجه وفد التطبيقي الدعوة للحرس الوطني للمشاركة في معرض الفرص الوظيفية والدراسية، حيث رحب وكيل الحرس الوطني بالتكليف بالمشاركة، مؤكدا حرص القيادة على التواصل مع الشباب الكويتي واستقطاب العناصر البشرية المتميزة للالتحاق بصفوف الحرس الوطني.


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