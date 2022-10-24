بوقماز: الإنجاز بالمواعيد المحددة والالتزام بـ«العقود»

وطن النهار

جالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني سليمان بوقماز خلال الاسبوع الماضي على عدد من مشاريع وزارة الأشغال العامة حيث اطلعت على مستجداتها ووجهت بضرورة إنجازها في المواعيد المحددة لها.

واستهلت بوقماز جولاتها بمشروع (وينتر لاند) المزمع افتتاحه في حديقة الشعب بداية موسم شتاء عام 2022 واطلعت على المراحل التي تم إنجازها، فيما تفقدت موقع (دروازة العبدالرزاق) حيث اطلعت على سير عمل اعادة تأهيل وإصلاح تقاطع الدروازة وحثت القائمين عليه على سرعة إنجازه في الموعد المحدد له.

كما تفقدت مشروع مطار الكويت الدولي حيث دعت إلى تذليل جميع العقبات التي تواجهه للانتهاء من هذا الصرح الحيوي في الوقت المحدد.

وكانت الوزيرة قد التقت كوادر وزارة الاشغال واكدت اهمية الالتزام بمواصفات وشروط العقود ذات الصلة دون اي تأخير، داعية إلى تعزيز التعاون بين جميع قطاعات الوزارة بما يلبي التطلعات المنشودة منهم ويسهم في إنجاز مشاريع الوزارة في المواعيد المحددة لها.

