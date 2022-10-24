«القصّر» استثمرت أحد عقاراتها في الأحمدي

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر عن قيامها باستثمار أحد عقاراتها في محافظة الاحمدي لصالح وزارة العدل من خلال تأجير وتسليم العقار لإدارة الخبراء في الوزارة وذلك بحضور مدير عام الهيئة بالإنابة المهندس حمد البرجس ووكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم بالتكليف وليد الغانم وعدد من قياديي الهيئة والوزارة.

وقال البرجس في تصريح صحافي: إن تلك الخطوة تأتي في إطار خطة الهيئة لتعزيز مواردها من استثماراتها المتنوعة وفي مقدمتها القطاع العقاري حيث تسعى الهيئة الى رفع معدلات الاشغال في جميع العقارات التابعة لها من خلال تعاقدات تأجيرية مستقرة. وأكد حرص الهيئة وبالتعاون مع الشركات الموكل اليها مهمة إدارة عقاراتها على تطوير أساليب الإدارة بما ينعكس إيجابا على حالة العقارات والخدمات المقدمة للمستأجرين والعوائد المحققة على المدى الطويل، مشددا حرصها على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في مختلف المجالات سواء عبر التعاقدات التأجيرية او عبر الربط في تقديم الخدمات التي تمثل أولوية بالنسبة للمشمولين بالرعاية.

يذكر ان الهيئة لشؤون القصر تمتلك محفظة عقارية متنوعة تضم مجموعة من العقارات الاستثمارية والسكنية والإدارية إضافة الى أراض فضاء في مختلف مناطق الكويت وتتعاون مع القطاع الخاص والشركات الوطنية في عمليات الانشاء والإدارة.

