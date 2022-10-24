العدواني: ترسيخ ثقافة الانضباط والتميز في العمل

وطن النهار

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، على أهمية خلق بيئة العمل التنافسية ذات الإنتاجية والكفاءة العالية، مما ينعكس بالايجاب على جودة وسرعة وسهولة خدمة المراجعين لوزارة التربية، مشددا على ضرورة تنفيذ الرغبة السامية بتقديم كل الدعم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والحرص على راحتهم.

جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير العدواني صباح امس على هامش تكريم الموظفة فاطمة عبدالرحيم العبدالسلام من قسم العلاقات العامة والاعلام في منطقة العاصمة التعليمية والموظف مشاري الحربي من صالة استقبال المراجعين، نظير جهودهما المثمرة وتفانيهما في تسهيل معاملات المراجعين.

وأوضح، أن الهدف من التكريم يأتي ترسيخًا لثقافة الانضباط والتميز في العمل وتعزيزًا لمفهوم جودة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أهمية تشجيع جهود القدرات المتميزة من أبناء الوزارة وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعمل لباقي الموظفين.

وكان الوزير العدواني، قد قام بجولة مفاجئة صباح الخميس الماضي لمبنى منطقة العاصمة التعليمية، تفقد خلالها إدارات وأقسام المنطقة التعليمية للاطلاع على سير وآلية العمل، ومقابلة المسؤولين والموظفين، حيث رصد بعض الملاحظات خلال تفقده للإدارات والأقسام المختلفة، ووجه المسؤولين على الفور بضرورة العمل على حلها بأسرع وقت.

وأكد على ضرورة أن تكون خدمة المواطنين في جميع قطاعات الوزارة نموذجا يحتذى به في سرعة الإنجاز ودقة العمل وإتقانه، مع الحرص على تذليل الصعوبات كافة التي تواجه المراجعين وتسهيل معاملاتهم واجراءاتهم وفق اللوائح والقانون، مشددا بالوقت ذاته على عدم قبوله لأي تجاوزات أو أخطاء أو تقصير تعوق حركة وانتظام العمل مما يؤثر سلبا على خدمة المراجعين وتقديم الخدمة المناسبة لهم.

يذكر أن جولة وزير التربية، تأتي تطبيقا لتوجيهات القياده السياسية على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين وتفعيل وترسيخ سياسة الباب المفتوح، لإتاحة فرصة تفاعل حقيقية مع قضايا وهموم المواطنين عن كثب.

