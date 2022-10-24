loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

ضمن فعاليات ملتقى نقابة الفنانين والإعلاميين الثقافية والاجتماعية

دشتي: «السيكودراما» تنمي الوعي الحسي

عبدالله جاسم
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 24 أكتوبر 2022

ضمن فعالياتها للخدمة المجتمعية فعلت نقابة الفنانين والاعلاميين دور لجنة السيكودراما رسميا بانطلاقة مميزة من خلال ورشة عمل «مدخل إلى عالم السيكودراما» حيث المدرسة العلاجية النفسية المسرحية «لتهيئ بذلك بيئة خصبة تجمع العقول الواعية وسط حضور كبير في مسرح النقابة».
من جانبها قالت المدربة المستشارة النفسية حوراء دشتي خلال القائها الدورة التدريبية : التقينا في هذه الامسية مع نخبة من المهتمين وتطرقنا خلال المحاضرة الى بعض النقاط التي تميز كيفية تفريغ المشاعر وعمل ضبط انفعالي للنفس من خلال التطبيق المباشر عبر مشهد تمثيلي حي واقعي تم بوضع الماسكات ولعب الأدوار ومن ثم تبادل الأدوار ومنه إلى أن نصل إلى أصل الحكاية مشيرة الى ان السيكودراما كأسلوب وعيادة نفسية مصغرة أن تكون المدرسة الأنجح في تعافي المشاعر هنا والآن بالكشف عن جوانب شخصية البطل ودوافعه وصراعاته الداخلية من خلال التواصل اللفظي والحركي والقدرة على التعبير والابتكار وفك شفرة الألم المخزنة بذاكرة الجسم على شكل مشاعر مكبوتة أو مرفوضة أو تم الهروب منها.
واشارت إلى انه بالأسلوب الفلسفي الذي يستخلص المسؤولية ويتطلب الواقعية من الشخص طالما قبل أداء الدور وانتقل من مراحل الفهم والتمهيد النفسي الذي تعمدته باستخدامي لأسلوب العصف الذهني واستخدام المحفزات السيكودرامية اليوم بنسبة 20 في المئة جديرة بتنمية الوعي الحسي كنموذج وفهم المتضادات لإحداث التوازن كنموذج آخر وصولا إلى مراحل التطبيق وبذلك يحدث التنفيس الانفعالي على أربع مستويات مدروسة هي غاية السيكودراما بمواجهة الأشخاص، ولا يسعني إلا أن أشكر جميع القائمين على هذا الملتقى الدكتور الفاضل/ نبيل الفيلكاوي رئيس النقابة والفنانة القديرة ابتهال العوضي منظمة لقاء الثلاثاء الثقافي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة