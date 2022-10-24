دشتي: «السيكودراما» تنمي الوعي الحسي

وطن النهار

ضمن فعالياتها للخدمة المجتمعية فعلت نقابة الفنانين والاعلاميين دور لجنة السيكودراما رسميا بانطلاقة مميزة من خلال ورشة عمل «مدخل إلى عالم السيكودراما» حيث المدرسة العلاجية النفسية المسرحية «لتهيئ بذلك بيئة خصبة تجمع العقول الواعية وسط حضور كبير في مسرح النقابة».

من جانبها قالت المدربة المستشارة النفسية حوراء دشتي خلال القائها الدورة التدريبية : التقينا في هذه الامسية مع نخبة من المهتمين وتطرقنا خلال المحاضرة الى بعض النقاط التي تميز كيفية تفريغ المشاعر وعمل ضبط انفعالي للنفس من خلال التطبيق المباشر عبر مشهد تمثيلي حي واقعي تم بوضع الماسكات ولعب الأدوار ومن ثم تبادل الأدوار ومنه إلى أن نصل إلى أصل الحكاية مشيرة الى ان السيكودراما كأسلوب وعيادة نفسية مصغرة أن تكون المدرسة الأنجح في تعافي المشاعر هنا والآن بالكشف عن جوانب شخصية البطل ودوافعه وصراعاته الداخلية من خلال التواصل اللفظي والحركي والقدرة على التعبير والابتكار وفك شفرة الألم المخزنة بذاكرة الجسم على شكل مشاعر مكبوتة أو مرفوضة أو تم الهروب منها.

واشارت إلى انه بالأسلوب الفلسفي الذي يستخلص المسؤولية ويتطلب الواقعية من الشخص طالما قبل أداء الدور وانتقل من مراحل الفهم والتمهيد النفسي الذي تعمدته باستخدامي لأسلوب العصف الذهني واستخدام المحفزات السيكودرامية اليوم بنسبة 20 في المئة جديرة بتنمية الوعي الحسي كنموذج وفهم المتضادات لإحداث التوازن كنموذج آخر وصولا إلى مراحل التطبيق وبذلك يحدث التنفيس الانفعالي على أربع مستويات مدروسة هي غاية السيكودراما بمواجهة الأشخاص، ولا يسعني إلا أن أشكر جميع القائمين على هذا الملتقى الدكتور الفاضل/ نبيل الفيلكاوي رئيس النقابة والفنانة القديرة ابتهال العوضي منظمة لقاء الثلاثاء الثقافي.

