المعجل: المدن العمالية تنهي ملف مساكن العُزاب

وطن النهار

أكد وزير الدولة لشـؤون البلدية عبدالعزيز المعجل ان اقرار لائحة الاعلانات التجارية سيتم قريبا، مبينا خلال زيارته الاولى الى رئيس واعضاء المجلس البلدي اقرار بعض المشاريع الخاصة بالبلدية بعد اخذ الموافقات من الجهات الحكومية المعنية لطرحها للقطاعين الخاص والحكومي.

واضاف «تباحثنا حول ابرز المشاريع التنموية التي تخدم الكويت، كما تم بحث آلية التعاون ما بين الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت والمجلس البلدي، مع الاستماع الى آراء الاعضاء بشأن المواضيع والمشاريع التنموية التي ستطرح قريبا في المجلس لاقرار القوانين واللوائح الخاصة بها.

واعرب الوزير عن سعادته بزيارة المجلس البلدي، مشيرا الى انه يعد النواة للمؤسسات الديموقراطية الرائدة في الكويت.

واشار المعجل الى انه لمس حرص اعضاء المجلس على اقرار اللوائح، متمنيا ان يثمر التعاون بين البلدية والمجلس البلدي عن الدفع قدما بعجلة التنمية في البلاد.

وحول ملف العزاب قال المعجل: انه يعد من أهم الملفات المطروحة التي تحمل في طياتها العديد من الخطط المتتابعة، مشيرا الى ان لمعالجة هذا الملف تتطلب التفعيل لانشاء المدن العمالية وهو ما سينظر قريبا في مجلس الوزراء لمناقشة استكمال انجازها وحلحلتها لترى النور قريبا.

وحول مسألة اختيار المحامين للبلدية قال المعجل: «نعمل حاليا على تشكيل لجان خاصة لبحث ودراسة الموضوع لكي لا يظلم احد ممن ترشحوا للوظيفة، ويأخذ كل ذي حق حقه».

المخطط الهيكلي

بدوره، قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري: «تشرفنا اليوم بزيارة عبدالعزيز المعجل وزير البلدية، مؤكدا على قربه من المجلس البلدي والعلاقة الوطيدة التي تجمعه به ككيان حيث انتهى اخيرا من قضاء المدة السابقة وعاد بعد ثلاثة اشهر اليه مرة اخرى وزيرا لشؤون البلدية.

وكشف عن ان الطرفين بحثا موعد تسليم المبنى الجديد للمجلس البلدي من قبل البلدية، حيث سيتم تسليمه خلال ايام قليلة تمهيداً لانتقال الاعضاء، مضيفا: انه تمت مناقشة اللوائح التي تتطلب التعاون بين الطرفين ومن ابرزها لائحة الاعلانات والمخطط الهيكلي الرابع للدولة.

وقال ان الوزير تعهد بمتابعته لها واقرارها وتحويلها باقرب وقت الى المجلس البلدي ليتسنى للجانه العمل على مناقشتها واقرارها في جلساته الرئيسة.

واشار المحري الى ان القضية الاسكانية وكانت ولاتزال من الاولويات للمجلس البلدي التي يختص المجلس في اطارها باقرار تخصيص الاراضي وفق المادة 22 من قانون 33 لعام 2016 وضرورة ان يكون فيها رأي قانوني ورأي فني، كذلك رئيس الوزراء شكل لجنة اسكانية برئاسته، التي ستعمل بالتنسيق مع المجلس البلدي والبلدية لاقرار القوانين واللوائح اللازمة لمعالجة القضية الاسكانية في الكويت.

ولفت الى مناقشة التعديلات الخاصة بقانون البلدية 33 لسنة 2016، مبينا ان التعديلات من قبل المجلس البلدي تتم مناقشتها في اللجنة المالية والقانونية للمجلس البلدي للوصول الى صياغة توصيات لعرضها على وزير البلدية آملا ان يتم اقرارها من قبله لتحقيق الصالح العام.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري: «نبارك للوزير عبدالعزيز المعجل نيله ثقة القيادة السياسية وتوليه حقيبة الوزارة»، مبينا ان المعجل لديه من الخبرات العملية خلال عمله عضوا في المجلس البلدي وقادر على تشخيص ووضع الحلول والمشكلات المتعلقة في البلدية. واكد انه تم التطرق لمجموعة ملفات خلال اللقاء الاول بالوزير على رأسها فتح باب التعاون لوضع الحلول بين الجهاز الفني والجهاز التنفيذي كونهما في قارب واحد في سبيل تحقيق رؤية كويت جديدة.

