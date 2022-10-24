«الرسالة الإنسانية» نظَّمت «غذاء آمن»

وطن النهار

نظمت جمعية الرسالة الانسانية الوطنية، مساء امس الاول، ندوة بعنوان «غذاء آمن اليوم لغد مفعم بالصحة» بالتزامن مع يوم الاغذية العالمي، شارك فيها كل من اخصائية تغذية في مستشفى جابر الاحمد الصباح غادة العتيبي والمدرب المرشد النفسي والاجتماعي حنان الحردان، والمحاضر في التدريب واللياقة البدنية حسين حيات، والتي تناولت 3 محاور علمية حول «سعادتي في تغذيتي»، و«الامن النفسي في التغذية الصحية»، و«حياة مليئة بالحيوية والنشاط».

في هذا السياق، أكد أمين سر جمعية الرسالة الانسانية الوطنية، أحمد القلاف، أن الجمعية تهدف إلى نشر التوعية وارسال الرسالة الانسانية للمجتمع الكويتي وللمواطن، مشيرا إلى أن رئيس وأعضاء مجلس الادارة حرصوا على أهمية القيام بتنظيم الفعاليات والانشطة المتنوعة، لاسيما منها الخاصة بالمناسبات العالمية، مبينا أن شهر اكتوبر يشهد 5 مناسبات عالمية هي اليوم العالمي للسمنة واليوم العالمي للمعلم واليوم العالمي لكبار السن واليوم العالمي للغذاء. وأشار إلى أن مجلس الادارة شكل فريق عمل في الجمعية لتنظيم الدورات والبرامج الهادفة التي تصب في صالح الوطن والمواطن، مؤكدا أن الفريق اجتهد لجمع المناسبات الخاصة بالامن الغذائي، من خلال اشراك نخبة من الخبراء المختصين.

وقال إن هذه المناسبة فرصة نستضيف من خلالها بعض المحاضرين المتخصصين في مجالي الرياضة والامن الصحي للمحافظة على الصحة والبدن، حيث انه في السنوات الاخيرة زادت معدلات السمنة بين الافراد، نظير غياب الوعي في تنظيم الاكل، إلى جانب تناول الغذاء غير الصحي بافراط، ما يؤثر على الفرد، الامر الذي يستدعي تنظيم الفعاليات التي من شأنها ايصال الهدف للمواطنين.

وأضاف أن في إطار حرص الجمعية على ضرورة موضوع التوعية الغذائية والصحية، ارتأينا تسليط الضوء على أهمية الاهتمام بالصحة والغذاء، ما دفعنا إلى إقامة ندوة خاصة بهذا الشأن ليشمل النواحي الصحية والغذائية والرياضية، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة التي تعود على الصحة وممارسة الرياضة بشكل متنظم للكبار والصغار، إلى جانب اخذ الكفاية من النوم، والابتعاد عن السلوكيات غير الصحية.

من جانبها، اعربت المدرب والمرشد النفسي والاجتماعي حنان الحردان، عن شكرها وتقديرها لجمعية الرسالة على عطائها اللامحدود والجهود التي تبذلها من اجل تنمية المجتمع وتعزيز التثقيف والتوعية في مختلف المناسبات، مؤكدا أن الندوة ارتكزت على التغذية وعلاقتها بالصحة النفسية، مبينة أن الغذاء ليس لسد الجوع فقط وإنما يؤثر ايضا على الصحة النفسية.

وحول الامن الغذائي، قالت الحردان: أن الجهات المعنية في الدولة حريصة على توفير المواد الغذائية الاساسية بشكل كافي، حيث انها متابعة بكثب الاحداث العالمية والازمات التي تحدث، غير اننا في نفس الوقت لا بد من الاعتدال في موضوع الاستهلاك دون الاسراف.

ولفت إلى أن الحفاظ على الصحة يعتمد على أكثر من أمر ومنها الغذاء، إذ ان الاخير له دور كبير في الحفاظ على الصحة وتعزيز الجهاز المناعي، لذا يجب على الفرد الاهتمام على هذا الجانب لاسيما بدءا من اختيار المواد الغذائية الصحية بعناية، والتركيز على تناول الطعام الصحي بانتظام، بالإضافة إلى الحرص على نمط حياة غذائي صحي طوال العام.

بدورها، أكدت اخصائية التغذية في مستشفى جابر الاحمد غادة العتيبي: «على اهمية التوعية في ثقافة الغذائية، مشيرة إلى أن الندوات تساعد على تطور مفهوم الامن الغذائي للمواطن وزيادة الوعي في المجتمع الكويتي، مؤكدة أن الامن الغذائي في الكويت متوافر حيث يغطي جميع الاحتياجات الاساسية، ولكن لا بد من الاقتصاد.

وقالت العتيبي: إنه يجب توفير المواد الغذائية الغنية بجميع العناصر المطلوبة لبناء الجسم، حيث يجب على المواطن اختيار الغذاء الصحي بعناية لما يعود بالنفع على صحته وابنائه.

من ناحيته، تناول مدرب اللياقة البدنية حسين حيات: محور حياة مليئة بالحيوية والنشاط، مشيرا إلى أن مفهوم الرياضة علم واسع وفيه تخصصات عديدة، وممكن الاستفادة من الرياضة في الاوقات التي يراها الفرد بأنها مناسبة، مبينا أن ممارسة الرياضة مطلوبة لكل انسان ما قبل البلوغ بجرعات منتظمة، لا تقل عن 150 دقيقة في الاسبوع الواحد.

واضاف أن الرياضة نوعان: حركي وعقلي، غير اننا هنا نسلط الضوء على الرياضة الحركية وكيفية ممارستها بما يمكن الفرد بان يملك اللياقة البدنية الكافية وجسما خاليا من السمنة.

وذكر أن الدراسات الحديثة تغير فيها مفهوم السمنة، حيث انه قد تكون السمنة في الانسان الضعيف اخطر من الانسان البدين، باعتبار ان الدهون والكوليسترول هنا تكون داخلية وليست خارجية، ما يتطلب الامر من الفرد اجراء الفحص الدوري.

واكد حيات، اهمية اختيار النشاط البدني المناسب، موضحا أن الرياضة تشترط 3 امور اساسية، متمثلة بتقوية عضلات الجسم الخارجية، وتحسين الجهاز القلبي، وتحقيق القوى العضلية بما يعزز كفاءة عضلة القلب وحرق الدهون.

