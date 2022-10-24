التخلي عن الوافدين المهرة والأكفاء.. عودة للوراء

مال وأعمال

نصحت تقارير دولية - حكومية، الكويت بالحفاظ على الوافدين الذين يتمتعون بمهارات عالية، معتبرة أن ذلك السبيل الأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي ورؤية 2035.

واوضحت التقارير، التي اطلعت عليها « النهار»، ان دول الخليج تشجع غير المواطنين من الوافدين الاكفاء للعمل لديها والاستقرار فيها، حيث تتنافس كل من الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في انشاء انظمة بطاقات اقامة دائمة وذهبية وغيرها، فضلا عن برامج سخية لاستقطاب المواهب العالمية والمبتكرين والباحثين لتشجيع التطور المنتج لديهم.

وبينت ان الكويت لاتزال تركز على اطار عام وهو استبدال العمالة الوافدة بموظفين كويتيين والحد من الاعتماد على العمالة غير الوطنية بالقطاع العام، وهو توجه يحتاج لدراسة وسيكون ضاراً ان تم دون تدقيق.

واشارت التقارير الى ان معدل التحصيل والمؤهلات الاكاديمية لدى العاملين الوافدين مرتفع مقارنة بالمواطنين، ومن المرجح ان يظل الاعتماد الكبير على الخبرات الاجنبية مستمراً بسبب الافتقار الى برامج استبقاء الخبرات.

وقالت ان خروج الوافدين المهرة سيمثل ازمة مستقبلية اذ ان خبراتهم سيتم فقدها فيما ستعاد الكرة للبحث عن خبرات مماثلة لهم، مع فقدان ميزة التوطين.

ونصحت التقارير أنه يجب قبل الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة بالاستثمار في ممارسات ادارة المعرفة اولا من اجل نقل المعارف والخبرات واعادة نشرها محلياً بين المواطنين الاكفاء.

وشددت التقارير على ضرورة انتهاج نهج صحيح لـ«ادارة المعرفة»، والذي بدونه لن يكون هناك تقدم اقتصادي ملحوظ، حيث ان اغلب المشاريع تتعثر بسبب قلة المعرفة بالطرق التنفيذية الصحيحة والموفرة للجهد والمال والوقت.

