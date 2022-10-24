البورصة «خضراء» بدعم 6 قطاعات وارتفاعات جماعية للمؤشرات

مال وأعمال

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، امس، على ارتفاع محدود في مؤشرها العام بواقع 19?7 نقطة ليبلغ مستوى 7266?53 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?27 في المئة.

ودعم ارتفاعات السوق 6 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ 0.72%، بينما انخفض 6 قطاعات وعلى رأسها السلع الاستهلاكية بـ 2.38%، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وتم تداول 261?3 مليون سهم عبر 11823 صفقة نقدية بقيمة 63?5 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7?08 نقاط ليبلغ مستوى 5418?98 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?13 في المئة من خلال تداول 162?7 مليون سهم عبر 5518 صفقة نقدية بقيمة 17?4 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 24?9 نقطة ليبلغ مستوى 8144?46 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?31 في المئة من خلال تداول 98?5 مليون سهم عبر 6305 صفقات بقيمة 46?13 مليون دينار (نحو 139?7 مليون دولار).

