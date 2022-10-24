شتاء استثنائي ينتظر الأوروبيين.. فواتير الطاقة ملتهبة

الإثنين 24 أكتوبر 2022 ,29 ربيع الأول 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
وطن النهار
ديوان Diwan
مال وأعمال
مال وأعمال
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عربيات ودوليات
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