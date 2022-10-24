النفط المرتفع وضعف العملات يؤرقان الاقتصادات النامية

مال وأعمال

انخفض سعر خام برنت بأكثر من 30% من اعلى مستوى وصل اليه هذا العام، لكنك لن تدرك ذلك اذا كنت تعيش في باريس او مومباي او اكرا.

تزامن انخفاض اسعار النفط من مستوى حول 128 دولارا للبرميل مع ارتفاع الدولار بنحو 15% خلال الفترة نفسها. وهذا يعني ان اسعار الوقود تظل واحدة من العوامل المهمة التي تُسهم في ارتفاع كلفة المعيشة في معظم انحاء العالم.

شهدت الدول المؤثرة بقوة في الطلب على النفط، مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، انخفاضاً اقل بالقيمة الحقيقية في اسعار النفط الخام مما قد توحي به المعايير. بالنسبة لبعض الأسواق الناشئة مثل سريلانكا، ظهر بالفعل تأثير ارتفاع اسعار النفط وانهيار العملة في شكل انهيار اقتصادي شبه كامل.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع الأساسية في مجموعة «يو بي اس غروب»، ان «الدولار القوي يعد عاملاً معيقاً للدول المستهلكة للنفط التي لا ترتبط عملاتها بالعملة الأميركية، حيث ارتفعت اسعار النفط المقومة بالعملة المحلية كثيراً خلال الـ12 شهراً الماضية».

ليس هناك حل سهل، فرفع اسعار الفائدة لدعم العملات يهدد بتباطؤ الاقتصادات الهشة بالفعل، بينما تحتاج الدول النامية الى مراقبة احتياطيات الدولار.

تعتمد دول منطقة اليورو اعتماداً كبيراً على وارداتها من النفط. مع عدم وجود امدادات خام محلية، يعتمد كل من اكبر خمسة اقتصادات في كتلة العملة الموحدة، وهم المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وهولندا، بنسبة 90% على الأقل على المشتريات الأجنبية لتشغيل المصافي.

في ظل هذه الخلفية، ثبت ان النفط المُشترى بالدولار الأميركي يشكل مصدر قلق خاصا بالنسبة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي في عام كان بالفعل عام اختبار. ادى الضغط على امدادات الطاقة من روسيا لخفض امدادات الغاز الى زيادات هائلة في اسعار المستهلك، حيث بلغت مستوى قياسيا قدره 9.9% في سبتمبر.

كانت الدول الآسيوية تشعر بألم مماثل. ارتفعت قيمة واردات الصين من النفط بنسبة 50% في اغسطس عن العام السابق، بالرغم من انخفاض الأحجام الاجمالية وسط صراع البلاد مع القيود المفروضة للسيطرة على تفشي فيروس «كوفيد-19».

اشتكى محافظ بنك كوريا الجنوبية ري تشانغ يونغ في سبتمبر الماضي من ان مكاسب انخفاض اسعار النفط تتلاشى بسبب ضعف عملة بلاده. سعت كل من كوريا الجنوبية واليابان في بعض الأحيان الى حماية المستهلكين من آلام ارتفاع اسعار الوقود من خلال تقديم الدعم، ما ادى فعلياً الى تحمل الحكومة لبعض الأعباء.

