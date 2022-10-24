الدخان: 14 % نمواً في إيرادات «الكويتية» بالربع الثالث

مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، الكابتن علي الدخان، إن خسائر الشركة المتوقعة عن 2022 وفق المعدلات الحالية ستكون بين 50 إلى 60 مليون دينار بمعدل تحسن يقارب 50%،موضحاً أن خسائر الشركة في 2019 بلغت 107 ملايين دينار.

وأضاف الدخان في تصريحات على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الشركة أن الخطة الاستراتيجية للشركة وضعت على أساس 31 طائرة وما تسلمته الشركة حتى الآن 18 طائرة والأرقام في المستقبل ستكون لصالح «الكويتية».

وكشف الدخان عن أرقام إيجابية للأداء خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022 والتي شهدت ارتفاعات قياسا إلى الميزانية المقدرة، إذ ارتفعت الإيرادات 14%، وزادت الرحلات المغادرة 3%، وارتفع تحسن الهامش بنحو 57%، وزاد المسافرين 4% ، واستغلال المقاعد زاد 3% وبلغ الالتزام بالمواعيد 89%.

وزاد الدخان «الأرقام تدل على التطور والنجاح، وأنا مطمئن بأن «الكويتية» أقلها على الجانب الاستراتيجي قد وضعت على الخط الصحيح، والايام ستثبت ذلك أكثر»، مشيراً انه يوم بعد يوم ندرك أن الخطوط الكويتية عادت إلى الطريق الصحيح للتطور والنجاح، والنتائج تثبت ذلك يوما بعد الآخر، والأرقام خير شاهد على ذلك.

وحول تمويلات البنوك، أشار إلى أن الكويتية بحكم تاريخها وسمعتها تعد جاذبة للبنوك المحلية والعالمية وحين الطلب لتمويل اي طائرة نجد أن البنوك تتسابق لتقدم عروضها لتمول عقد الشراء وليس لدينا أي أشكال في الأمر، وكذلك الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بدأت في مساعدتنا بض الشئ في هذا الجانب خصوصا شراء الطائرات الجديدة.

وحول استكمال رأس مال الشركة، ذكر أن المجلس السابق وعد الشركة بنحو 162 مليون دينار تأخرت بسبب تغير مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبدء جائحة كورونا، ومن ثم بدأت الهيئة في دفع هذا المبلغ على أجزاء لاستكمال رأس المال، مبينا أن رأس المال المدفوع بلغ حاليا نحو 700 مليون دينار.

وفي شأن استدعاء رأسمال جديد لاستكمال رأس المال المصادق عليه والبالغ قيمته 1.2 مليار دينار، قال الدخان « الطائرات طلبت من مجالس سابقة، وسنتفاوض مع الهيئة العامة للاستثمار في شأن طريقة تسديد هذه المبالغ، وعادة الهيئة لا تقصر في شأن الطائرات الجديدة».

وذكر أن الشركة وفقا لخططها ستصل إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات في أخر عام 2024، ونتمنى أن تكون قبل ذلك خصوصا وأن الطائرات الجديدة ستصل تباعا من 2024 وبعد وصولها إلى منتصف 2025 فإن الوضع سيتغير بدون شك، مشيرا إلى ان المؤشرات والأرقام تشير إلى التوجه نحو التعادل حال مقارنتها بأداء الشركة في 2019.

وحول عقد طائرات الايرباص أشار إلى أنه كان 25 طائرة ثم زاد إلى 28 طائرة وزاد في فترة المجلس الحالي إلى 31 طائرة، والمبلغ لا يزال في نفس المستوى بفروقات لا تذكر، وأشار إلى أن الـ 10 طائرات بوينغ والأخرى المؤجرة خارج الحسبة.

وأشار إلى أننا نواجه صعوبة كبيرة في الكويت وهو ما يحتاج إلى تدخل سلطات مختلفة مثل وزارة الخارجية فالكويت ما تزال في المنطقة الحمراء بالنسبة للاتحاد الأوروبي وهو ما يؤثر علينا، فشروط الشحن الذي يمر بالكويت صعبة ولا توفي بربحية النشاط ونتمنى من مسؤولي الدولة التدخل في هذا الشأن خصوصا وأن الكويت «ما تستاهل أن توضع في هذه المنطقة الحمراء» وهو موضوع يجب أن يناقش بين الخارجية والاتحاد الأوروبي.

