«المركزي» يوافق على اختبار منتج في مجال الدفع الآجل

مال وأعمال

في ضوء حرص بنك الكويت المركزي على تمكين التقنيات المالية الحديثة في دولة الكويت وتعزيز دوره في تبني وتشجيع الابتكار، بما يعزز طرح نماذج أعمال مبتكرة، أعلن بنك الكويت المركزي عن الموافقة على اختبار منتج حديث في مجال الدفع الآجل(Buy Now Pay Later)، عبر طرحه بالسوق المحلي ضمن البيئة الرقابية التجريبية وذلك من خلال التطبيق على فئة محددة من العملاء المتطوعين والتجار لتقييم المنتج واختباره على نحو شامل قبل الموافقة على الطرح بصفة نهائية.

جاء ذلك في تصريح لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى حرص بنك الكويت المركزي على دعم نماذج الأعمال المبتكرة القائمة على التقنيات المالية الحديثة، والتي تقدم قيمة مضافة للمستخدم بشكل خاص والسوق المحلي بشكل عام، حيث يتيح للعميل الشراء من المتاجر الإلكترونية المشاركة في عملية اختبار المنتج، والدفع إلكترونياً بشكل آجل ومرن، على أن يكون السداد بدفعة واحدة أو من خلال تقسيم المدفوعات لعدد محدد من الأقساط بمبالغ محدودة، دون أن يتحمل العميل أي أعباء متعلقة بفرض فوائد أو رسوم. كما يتيح للتاجر فرصة لتقديم خدماته للعملاء ويمكّنه من إدارة عملياته بطريقة سهلة، والاطلاع على تفاصيل عمليات الشراء والسداد وإجراء عملية الاسترجاع.

ونوه بنك الكويت المركزي إلى حرصه على توفير السياسات والتعليمات الرقابية الملائمة لدعم نماذج الأعمال المتطورة في مجال صناعة الخدمات المالية الحديثة، حيث انه جارٍ إعداد تعليمات تنظيم أعمال الدفع الآجل الملائمة للسوق الكويتي وتحديد المظلة القانونية لهذا النشاط.

وأشار البنك المركزي إلى دور الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية، لتقييم واختبار المنتجات ذات التقنية المالية المبتكرة وتطويرها، في بيئة اختبار آمنة، مما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة نماذج الأعمال المتطورة من خلال التعرف على المتطلبات الرقابية وتعزيز إدارة المخاطر، دون تعريض النظام المالي والمصرفي للمخاطر.

واختتم بالتأكيد على استمرار بنك الكويت المركزي بممارسة دوره كمحفز لمجال التقنيات المالية الحديثة في دولة الكويت بما يساهم في تحقيق رؤية دولة الكويت 2035 «كويت جديدة».

