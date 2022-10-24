رزوقي: إطلاق 25 وجهة جديدة خلال العام 2022

مال وأعمال

عبّر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. معن رزوقي عن سعادته بهذه النتائج الايجابية والتي تؤكد على تقدم الناقل الوطني بخطى ثابتة نحو التطور والتميز في تقديم خدماتها لعملائها والسعي نحو افتتاح وجهات جديدة تربط الكويت بالعالم من خلال أسطولها الجديد والمتميز المكوّن من 33 طائرة حديثة تحتوي على أنواع وطرازات مختلفة وحديثة تتضمن تكنولوجيا وتقنيات فائقة تتواكب مع كل جديد يقدمه قطاع الطيران الجوي التجاري.

وذكر رزوقي «ان الخطوط الكويتية قامت في الآونة الاخيرة بإطلاق 25 وجهة جديدة خلال العام 2022 ومن أهمها مدريد وكوالالمبور وازمير والدار البيضاء والذي يعد تنفيذاً للخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة الشركة في التوسع بشكبة الخطوط حول العالم حيث أن الطائر الازرق يستعد الآن للدخول في موسم السفر الشتوي والذي يبدأ من نوفمبر القادم، ومن ضمنها توقيع شراكة تجارية متبادلة مع طيران أوروبا لربط الكويت مع 18 وجهة إلى مدن أوروبية وكذلك إلى الاميركيتين وعدد من المدن حول العالم».

وبين رزوقي ان الخطوط الجوية الكويتية تستعد لنقل المشجعين لحضور الحدث الرياضي الاكبر والاضخم على مستوى العالم وهي مباريات كأس العالم المقامة في دولة قطر الشقيقة من خلال رحلات شيقة واستثنائية».

