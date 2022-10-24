«بوبيان للبتروكيماويات» و«تعليمية» يوصيان بالاندماج

مال وأعمال

وافق مجلس إدارة شركتي المجموعة التعليمية القابضة وبوبيان للبتروكيماويات على التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بالمصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين الشركتين؛ لتكون «تعليمية» هي الشركة المندمجة. ووفق بيان للبورصة ، وافق المجلس على التوصية للعمومية بالمصادقة على مشروع العقد بجميع ملحقاته بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل، والمتضمنة تقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقيم الأصول المستقل، ومعدل تبادل الأسهم؛ وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة. كما أوصى مجلس إدارة «تعليمية» العمومية بالموافقة على تخفيض رأس المال بإلغاء أسهم الخزينة البالغ عددها 161 سهماً، بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة، مع التوصية بالموافقة على حل الشركة ونقل ذمتها المالية عن طريق الضم بكافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى «بوبيان». وأوصى مجلس إدارة «تعليمية» بما يتبع ذلك من انقضاء الشخصية الاعتبارية لـ «تعليمية» بمجرد إتمام إجراءات الاندماج وشطبها وإلغاء تراخيصها من سجلات إدارة الشركات المساهمة لدى وزارة التجارة والصناعة. أما مجلس إدارة «بوبيان» فأوصى للجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على إعادة هيكلة رأس المال بتخفيضه عن طريق إلغاء 10.67 ملايين سهم من أسهم الخزينة؛ ومن ثم زيادة رأس المال بصافي قيمة أصول «تعليمية» بخلاف الأسهم المملوكة لـ «بوبيان». وسوف يتم ذلك من خلال إصدار «بوبيان» 10.67 ملايين سهم جديد ليصبح رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 53.48 مليون دينار، موزعاً على 534.82 مليون سهم؛ وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.

