توقيع عقد تطوير قاعة المباركية

مال وأعمال

أعلن الكابتن علي الدخان عن توقيع عقد مع شركة متخصصة لتوسعة وتطوير قاعة المباركية لركاب الرويال ورجال الاعمال وحاملي بطاقات البلاتينيوم من أعضاء نادي الواحة في الدور الأرضي بمبنى الركاب رقم 4، على أن يتم افتتاح القاعة في بداية 2023. وأشار الدخان إلى أن هذه التوسعة تأتي في إطار جهود الخطوط الجوية الكويتية المستمرة وضمن سياساتها التي تنتهجها في تطوير جميع الخدمات المقدمة للمسافرين والعملاء ، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد دراسات متأنية ودقيقة، مبينا أن قاعة «المباركية» ستحتوي على العديد من المميزات، ومزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات