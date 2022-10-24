loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

توقيع عقد تطوير قاعة المباركية


أعلن الكابتن علي الدخان عن توقيع عقد مع شركة متخصصة لتوسعة وتطوير قاعة المباركية لركاب الرويال ورجال الاعمال وحاملي بطاقات البلاتينيوم من أعضاء نادي الواحة في الدور الأرضي بمبنى الركاب رقم 4، على أن يتم افتتاح القاعة في بداية 2023. وأشار الدخان إلى أن هذه التوسعة تأتي في إطار جهود الخطوط الجوية الكويتية المستمرة وضمن سياساتها التي تنتهجها في تطوير جميع الخدمات المقدمة للمسافرين والعملاء ، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد دراسات متأنية ودقيقة، مبينا أن قاعة «المباركية» ستحتوي على العديد من المميزات، ومزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة