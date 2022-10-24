«اليورو» ينظِّم «طاقة»

مال وأعمال

العملات المشفَّرة يتأهب الاتحاد الأوروبي لتطوير بطاقة كفاءة الطاقة للعملات المشفرة مثل «بيتكوين» في محاولة لكبح جماح الاستهلاك المتزايد للكهرباء في هذه الصناعة. وفقاً لمسودة اقتراح اطلعت عليه «بلومبرغ نيوز» من المقرر الإعلان عنها الثلاثاء، ستعمل المفوضية الأوروبية مع شركاء دوليين للتوصل إلى مقياس تصنيف من شأنه أن يحفّز المزيد من أنظمة العملات المشفرة الصديقة للبيئة، مثل نظام «إثبات الحصة». كما سيدعو الاتحاد الأوروبي الدول إلى استهداف استهلاك الطاقة من قبل المُعدِّنين خلال هذا الشتاء حيث تحاول الكتلة الأوروبية اجتياز الموسم بكمية أقل بكثير من الغاز الروسي.