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«الفيدرالي» يستعد لرفع كبير للفائدة


يستعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة مطلع نوفمبر، كما قد يناقشون أيضاً استراتيجيات استكمال دورة التشديد النقدي الأكثر تشدداً منذ أربعة عقود. رفع المسؤولون أسعار الفائدة بسرعة بعد تباطئهم في معالجة التضخم الذي ثبت أنه أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً، ولكن مع اقتراب أسعار الفائدة حالياً من المستويات التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي، بدأ صانعو السياسة النقدية وضع أساس للتحول نحو تحركات أصغر، تصل بهم إلى المستوى المستهدف دون الذهاب بعيداً، وترك الباب مفتوحاً للمضي قدماً إذا لم يتباطأ التضخم.


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