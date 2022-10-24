الصقر: «الوطني» ينفذ إستراتيجية لتحقيق النمو عبر الابتكار والتقنيات الحديثة

مال وأعمال

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن أداء بنك الكويت الوطني خلال فترة تسعة الأشهر الأولى من العام 2022، برهن على قوة نموذج أعماله، حيث سجل أعلى أرباح فصلية في تاريخه.

وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الربع الثالث 2022، أن ارتفاع الأرباح يرجع إلى زيادة الإيرادات من الأنشطة المصرفية الرئيسية وتحسن كلفة المخاطر. وأوضح الصقر أن حصافة البنك في إدارة المخاطر، ومستويات الرسملة والسيولة القوية، بالإضافة إلى الإدارة المالية الفعالة، تمكن المجموعة من التغلب بشكل فعّال على الظروف غير المواتية التي تفرضها تحديات بيئة الاقتصاد العالمي.

النمو المسؤول

وأشار إلى أن المجموعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق النمو المسؤول، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة، مع تعزيز ممارساتها في مجال الاستدامة على مستوى كافة العمليات وقطاعات الأعمال. وأكد على أن البنك يواصل تعزيز مكانته في السوق الكويتي للاستفادة من الانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي الذي سينعكس إيجابًا على الخدمات المصرفية للشركات، ومعنويات المستهلكين القوية والإنفاق الذي يسهم في دفع قروض التجزئة وقدرتنا على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة. وأوضح أن البنك يواصل استغلال تواجده في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث يظل بنك بوبيان ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف المتعلقة بالنمو والربحية. وقال الصقر: «نواصل تحقيق النمو في عملياتنا الدولية مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبشكل أخص دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، حيث نستفيد من قوة علامتنا التجارية لتعزيز تواجدنا في المملكة العربية السعودية بقطاعات الخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات، مع استهداف التوسع بكافة الأنشطة المصرفية في مصر والتركيز على الخدمات المصرفية للشركات والأفراد من خلال الاستثمار في الخدمات الرقمية».

توزيعات مستقرة

وأكد الصقر على أن البنك ينتهج سياسة توزيع أرباح ثابتة في ضوء متطلبات رأس المال وغيرها من العوامل المؤثرة. فلطالما كان لدى البنك سياسة توزيع أرباح مستقرة للغاية حيث نستهدف دائمًا توزيعات أرباح في حدود 50 - 60%. وحول إمكانية تحقيق تقدم في أجندة الإصلاحات الاقتصادية في ظل انتخاب برلمان جديد، أكد الصقر أن النظرة إيجابية للتغيير السياسي الأخير والانتخابات الجديدة. وأشار إلى أنه سيكون هناك استقرار بين البرلمان والحكومة وهو من شأنه تحريك عجلة العديد من المشاريع الكبرى التي تأخرت لفترة طويلة.

الرهن العقاري

وحول عودة المناقشات بشأن قانون الرهن العقاري أكد الصقر على أنه وبالنظر إلى التركيبة السكانية للكويت، فإن يجب النظر إلى أساسيات وديناميكيات سوق الإسكان في الكويت، حيث يوجد في الكويت عدد كبير من السكان الشباب وهو ما يتطلب معه إسكاناً بمعدل أعلى من قدرات آلية التمويل القائمة.

وأضاف أن ذلك سيؤدي ذلك إلى دفع الحكومة إلى المضي قدمًا في تنفيذ قانون الرهن العقاري، وفي ظل حالة الاستقرار الأخيرة بين الحكومة والبرلمان، فأنه من المرجح أن يتم تمرير قانون الرهن العقاري.

وبين الصقر أن قانون الدين العام مشابه لقانون الرهن العقاري فمع التحسن الأخير في ظروف المشهد السياسي وانتهاء حالة التأزيم بين الحكومة والبرلمان ستتوفر الظروف ربما لإقرار القانون، مشيراً إلى أن هناك آمالاً متزايدة في الوصول إلى تفاهم مشترك بين الجانبين قد يؤدي إلى إصدار القانون.

ترسية المشاريع

وأكد الصقر في معرض حديثه حول التوقعات بوتيرة طرح وترسية المشاريع أنه وفي ظل استقرار المشهد السياسي، نتوقع أن تدعم الحكومة ترسية المزيد من المشاريع.

علاوة على ذلك، فإن الحكومة تعتزم منح دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في المستقبل؛ ما يمثل فرصة للبنوك من خلال تسريع وتيرة نمو الائتمان. وأضاف أن الفرص في مصر تظل جذابة للغاية رغم التحديات الحالية والضغوط على العملة حيث نركز جهودنا على إدارة التقلبات قصيرة الأجل مع الاستعداد للنمو المستقبلي. كما أننا واثقون من قدرة السوق المصري التغلب على تلك التحديات في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي قامت بها الحكومة بالإضافة إلى تنوع النشاط الاقتصادي في البلاد.

ومن جانبه أكد المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي أن نتائج تسعة الأشهر الأولى من العام 2022 تعكس استمرار تحسن محركات التشغيل الأساسية والنمو القوي للأصول وانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية ومخصصات انخفاض القيمة، وقوة الميزانية العمومية، وتزايد مستويات السيولة، ومتانة قاعدة رأس المال.

وحول العوامل المحركة للنمو القوي في قطاعات القروض قال رونغي إن البنك شهد نموا في القروض في الكويت بنوعيها التقليدي والإسلامي، حيث رأينا زيادات في القروض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام من خلال قروض التجزئة وفي الأنشطة التجارية أيضًا.

وبشأن التوقعات حيال نمو القروض خلال العام 2023 والقطاعات المحركة لها شدد رونغي على أن الوطني لطالما استفاد من تنوع عملياته، بين قطاع القروض الاستهلاكية أو قروض الشركات، سواء أكانت إسلامية أم تقليدية أو داخل الكويت أو في الفروع الخارجية.

وأوضح أن البنك لديه محفظة قروض قوية في الكويت وفي شبكة فروعنا الدولية. ومع ذلك، يمكن أن يكون لظروف بيئة الاقتصاد الكلي العالمية الحالية بعض التأثير على نمو القروض إلا أن التوقعات بأن يكون نمو القروض بين رقم متوسط إلى مرتفع في خانة الآحاد خلال العام المقبل.

