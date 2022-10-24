«برقان» أطلق تطبيق الإدارة المالية للهواتف الذكية

مال وأعمال

أعلن بنك برقان مؤخراً عن إطلاقه لـ «تطبيق الإدارة المالية» للأجهزة الذكية، الذي يتيح للعملاء إدارة أغلب تعاملاتهم المصرفية ضمن منصة متكاملة تتسم بالسهولة والأمان. تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية برقان للتحول الرقمي في خدماته كافة لمختلف القطاعات، لا سيما قطاع الشركات.

أصبح بإمكان عملاء البنك من قطاع المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة بواسطة التطبيق إدارة حساباتهم بسرعة ويسر من أي مكان باستخدام أجهزتهم الذكية التي تدعمها أنظمة أندرويد أو iOS، كما يمنحهم التطبيق بتصميمه السلس لتجربة المستخدم تحكماً شاملاً بالكثير من إجراءاتهم المصرفية.

وقد صرح فاضل عبد الله، رئيس مدراء الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان بقوله: “يمكن لعملائنا من قطاع الشركات الآن باستخدامهم للتطبيق العمل بكفاءة أكبر في إجراءاتهم المصرفية، من خلال إتمامهم لعمليات الدفع، بإنشائها ومراجعتها والموافقة عليها، وتتبع حالة عمليات الدفع، وإجراء عمليات المصادقة للمعاملات المالية المختلفة، وعرض ملخصات أرصدتهم وحساباتهم وإيداعاتهم وقروضهم، وغيرها من العمليات التي تتم وفق أعلى معايير الكفاءة والأمن السيبراني».

من جهته علق سوبنيل دولاريا ديسيا، رئيس وحدة إدارة النقد في بنك برقان قائلاً: «نهدف من خلال ما نقدمه لعملائنا دائماً إلى توفير جهدهم وتطوير تجربتهم المصرفية بشكل مستمر، والتقليل من المهام اليدوية المعتادة في التعاملات المصرفية، لنمنح عملاءنا المزيد من الوقت في التركيز على ما هو أهم لأعمالهم، ونمكنهم من المتابعة الفورية لتطورات الأعمال، ونزودهم بالمرونة المطلوبة لمواكبة متغيرات السوق ودفع أنشطتهم التجارية نحو النمو المستمر».

