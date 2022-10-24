.. ورعى وشارك في معرض «الأسترالية» للتوظيف 2022

مال وأعمال

رعى بنك برقان مؤخراً معرض الجامعة الأسترالية في الكويت للتوظيف 2022، الذي أقيم يومي الأحد والاثنين 16 و17 أكتوبر 2022، كما شارك البنك أثناء المعرض بإجراء المقابلات المباشرة والاختيار من بين أفضل الكفاءات الشبابية والمواهب الوطنية المؤهلة، الذين يخصص برقان لهم برنامجاً بهدف إشراكهم فور تخرجهم بالأدوار المناسبة، ليضمنوا بذلك أفضل انطلاقة مهنية في القطاع المصرفي.

تهدف هذه الرعاية إلى تفعيل الطاقات الشبابية الوطنية الواعدة، وتسخير قدرتهم المتميزة على فهم التطورات التكنولوجية ومتغيرات المجتمع

العصرية في تقديم أحدث المنتجات والخدمات بعد توظيفهم بما يتماشى مع تطلعات عملاء اليوم.

وقد صرح مدير أول للتوظيف في بنك برقان، عبد الوهاب عبد الرحمن حول رعاية البنك ومشاركته قائلاً: «نفتخر في بنك برقان برعايتنا ومشاركتنا في ملتقيات التوظيف التي تنظمها أرقى الجامعات على مستوى الكويت والمنطقة، كالجامعة الأسترالية في الكويت، ويأتي ذلك إيماناً منا بمستوى المخرجات التعليمية لجامعاتنا الوطنية ومواهبها الشبابية، كما نسعى من خلال هذه الفرصة المثالية إلى تطبيق استراتيجيتنا للاستثمار المستدام في رأس المال البشري، وتوظيف الكوادر الوطنية من الخريجين الجدد في المكان الصحيح منذ البداية، لضمان تجدد وحيوية بيئة العمل في القطاع المصرفي».

