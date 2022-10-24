«KIB» دشَّن «Blue Deal» الثاني لحملة الشباب لـ 2022

مال وأعمال

مواصلاً جهوده في ابتكار حملات وعروض مميّزة لمكافأة إحدى أهم شرائح عملائه، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاقه مؤخراً للعرض الثاني من عروض الـ «Blue Deals» الحصرية، وذلك ضمن حملته لشريحة حساب الشباب الممتدة على مدار العام، بحيث يقدم هذا العرض الجديد فرصة حصرية لعملاء حساب الشباب للدخول في سحب بنهاية هذا الشهر على جائزتين قيّمتين تشمل أحدث إصدارات هواتف الـ iPhone الذكية.

هذا ويشترط التأهيل للعرض تحويل المكافأة الاجتماعية الجامعية للبنك من الجهات المعتمدة بمبلغ 200 د.ك فما فوق، مع استمرارها في الحساب إلى تاريخ السحب يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر 2022، والتي تشتمل جائزتيه، الأولى على فرصة لشراء أيفون Pro Max 14 بقيمة 55 دك فقط، والثانية على فرصة لشراء أيفون 14 Pro بقيمة 50 دك فقط.

وفي معرض تعليقه على إطلاق عروض Blue Deals الحصرية ضمن الحملة، قال مدير أول الاتصال الخارجي، من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان: «باعتبارنا مؤسسة مالية محور عملها الرئيسي هو عميلها بذاته، فنحن في سعي مستمر لتلبية احتياجاته، بما يواكب نمط حياته بكل جوانبها، حاضراً ومستقبلاً، وذلك من خلال تكوين فهم يزداد تعمقاً حول عاداته ومتطلباته اليومية، ومن هذا المنطلق، نطمح إلى التميز دائماً في كل ما نقدمه لعملائنا، لاسيّما من الشباب، فمع تعدد الحملات الترويجية لهذه الشريحة في السوق، عززنا حملتنا الخاصة بعروض حصرية ومجزية لنقدم لهم قيمة مضافة من شأنها إثراء تجربتهم المصرفية مع KIB، خلال حملته المصممة خصيصاً لمكافأتهم».

كما نوه السرحان إلى استمرار البنك بإطلاق عروض الـ Blue Deals طوال فترة الحملة، بالتعاون مع أفضل الشركاء لدى KIB من متاجر البيع بالتجزئة والملابس والإلكترونيات، وكذلك المطاعم وشركات السيارات وغيرها، مؤكداً قيامه بالإعلان عنها لعملاء «الشباب» في وقت مسبق لتحقيق أقصى استفادة منها، كما لفت إلى استمرار الحملة أيضاً بتقديم هدية لكل عميل بمناسبة يوم ميلاده، وهي عبارة عن رصيد قيمته 5 د.ك على تطبيق «ديليفرو».

مضيفاً بأن جميع عملاء «حساب الشباب» يمكنهم الحصول على خصومات خاصه عند المتاجر المشاركة في برنامج خصومات KIB، وذلك عبر استخدام بطاقة «الشباب» للسحب الآلي، ويمكن التعرف على تفاصيل هذا البرنامج وغير ذلك من عروض من خلال صفحة البنك على تطبيق الانستغرام: @KIBPAGE، أو عبر زيارة موقع البنك الإلكتروني(kib.com.kw). وهنا تجدر الإشارة إلى التزام KIB بدوره المجتمعي كمؤسسة مالية وطنية في مساندة شريحة الشباب من خلال تصميم حساب خاص يلبي الاحتياجات المصرفية اليومية لهذه الفئة، ما بين عمر الـ 15 الى 25 سنة، ويحقق لهم أهدافهم المالية، حيث أنه يجمع بين ميزتي الاستثمار والادخار في آن واحد، كما يقدم لهم مزايا خاصة، ولا يتطلب حد أدنى لمبلغ الإيداع الأولي أو رصيد للمحافظة عليه، كما يوفر لعميله بطاقة حساب آلي مجانية بتصميم عصري، والقابلة للاستخدام في أكثر من مليون جهاز سحب آلي حول العالم، علاوة على قبولها لدى K-NET وكذلك أكثر من 30 مليون نقطة بيع حول العالم، مما يجعل KIB الخيار الأفضل للشباب.

