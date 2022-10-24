«الكويتية للاستثمار» تتعاون مع «التربية»

مال وأعمال

زعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن تنظيم فعاليات اجتماعية متنوعة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي تحت عنوان «جائزة الكويتية للاستثمار للصنّاع» تشمل اقامة معرض تعرض فيه مشاريع الطلبة، وإقامة ورش عمل مقدمة من المعلمين والمعلمات من المدارس الخاصة والحكومية والجامعات الخاصة، بالإضافة إلى عرض مواهب الطلبة يتم عرضها على المسرح، وهي الفكرة الاولى التي يقوم فيها القطاع الخاص باستثمار طاقات الشباب الذين هم عماد وطاقات المستقبل.

وقال ضابط مكتب العلاقات العامة والاعلام لتلك الأنشطة مجرن اللوغاني في تصريح صحافي رن الطلبة يمكنهم المشاركة في مجالات عديدة تعليمية وفنية وعلمية يتم خلالها اقامة ورش عمل ومشاريع معينة، مبيناً أن شروط وأحكام قبول المشاريع المشاركة تتمثل في أن يكون المشروع فكرة مبتكرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع ومكتمل الأركان ويستفاد منها، ومن فكرة وتنفيذ الطالب مع الحفاظ على الحقوق الفكرية، وأن الشخص المتقدم باسمه المشروع يعتبر هو الشخص المعني باستحقاق الجائزة.

وبالنسبة للمجالات والمعايير الخاصة بعرض المواهب أفاد اللوغاني أن من شروط الموافقة على المشاركة بتلك الأنشطة أن تكون الموهبة فردية، وتنسجم مع معايير الآداب العامة، وأن تشمل جميع المجالات وتكون وفق الضوابط العامة للدولة، وان لا يتجاوز وقت العرض 15 دقيقة.

وأشار إلى أن «الكويتية للاستثمار» هي الجهة الوحيدة المخولة سن القوانين وضبط المعايير لاختيار المشاريع وورش العمل وعرض المواهب التي سيتم قبولها للمشاركة بتلك الأنشطة، على أن يتم اختيار ورشتي عمل لكل محافظة بحد اقصى، وأن تحدد وزارة التربية والتعليم عدد المشاريع وعرض المواهب، على ان يحدد عدد يتراوح ما بين 30 إلى 40 مشروعاً لكل من البنين والبنات، أمّا عرض المواهب فيتراوح من موهبة إلى ثلاث مواهب في اليوم الواحد. وأفاد مجرن اللوغاني أن آلية اختيار الفائزين ستكون بنسبة 70 % تصويت من قبل لجنة التحكيم، والتي تتكون من ممثل من «الكويتية للاستثمار» بالتعاون مع ذوي الاختصاص ومن الجامعات الخاصة وفق التخصصات التي تطابق المجالات المحددة المشاركة و30% للجمهور. وأشار إلى ان طريقة تسجيل المشاريع وعرض المواهب سيكون من خلال رابط تسجيل مبسط ولفترة محددة من قبل الشركة على أن يغلق الرابط قبل الفعالية بمدة أقصاها أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

