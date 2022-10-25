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دوليه

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لوف يفكر في العودة


أعلن المدير الفني السابق للمنتخب الألماني يواكيم لوف، أنه يشعر بأنه أصبح مستعدا للعودة إلى التدريب، بعد راحة قضاها على مدار شهور. فخلال مقابلة مع مجلة «كيكر» الألمانية الرياضية، قال لوف (62 عاما): «لدي بالفعل النية لتولي مهمة في عالم كرة القدم».
وأضاف لوف أن «المتعة في هذه الرياضة كبيرة جدا، أشعر بالحافز مرة أخرى عندما أشاهد كرة القدم الآن، ولم يكن الحال كذلك على مدار بضعة شهور». وقال إنه يرغب حاليا في العودة للعمل في التدريب، متابعا «إذا شعرت أن مهمة ما ستثير حماستي، فإنني سأكون مستعدا وسأبدأ مرة أخرى».


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