برشلونة اكتسح بلباو برباعية

دوليه

حقق برشلونة انتصارا عريضا على أتلتيك بلباو 4-0 أول من امس ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني في معقل برشلونة «كامب نو». وسجل الأهداف عثمان ديمبلي (12)، سيرجي روبرتو(18)، روبرت ليفاندوفسكي(22)، وفيران توريس(73).

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق 3 نقاط وراء المتصدر ريال مدريد، بينما تجمد أتلتيك بلباو عند 18 نقطة في المركز السادس.

ونجح ديمبلي في تسجيل هدف التقدم سريعا، في الدقيقة 12، حيث سدد كرة تصدى لها الحارس أوناي سيمون، لترتد لليفاندوفسكي الذي أرسل كرة عرضية داخل المنطقة، وصلت لديمبلي مجددا ليوجه كرة رأسية أسفل يمين الحارس.

وأضاف روبرتو الهدف الثاني للبارسا، في الدقيقة 18، بعدما تلقى تمريرة من ديمبلي واخترق منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية على يسار المرمى.

واستمر الضغط الكتالوني، ليتمكن روبرت ليفاندوفسكي من إحراز الهدف الثالث إثر كرة وصلته من ديمبلي داخل منطقة الجزاء، ليستدير على نفسه ثم يضعها مباشرة في الشباك.

وسقط غافي، لاعب وسط برشلونة، واشتكى من إصابة عضلية، بعد تدخل عنيف من جانب داني غارسيا في الدقيقة 32، ليقرر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارشا، سحب الإسباني الشاب والدفع بالإيفواري فرانك كيسي بدلا منه.

واختتم فيران توريس مهرجان الأهداف، في الدقيقة 73، بعدما تلقى تمريرة من ديمبلي داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بين قدمي حارس الفريق الباسكي.

وفي مبااراة أخرى قاد المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد إلى استعادة نغمة الانتصارات والمركز الثالث بتسجيله ثنائية الفوز الثمين على مضيفه ريال بيتيس 2-1. ومنح غريزمان التقدم للقطب الثاني للعاصمة في الدقيقة 54 من ركلة ركنية نفذها مباشرة داخل المرمى، ثم أضاف الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة مع المهاجم البديل البرازيلي ماثيوس كونيا، فتوغل داخل المنطقة وهيأ الكرة لنفسه بيسراه وسددها بيمناه قوية زاحفة بين ساقي الحارس البرتغالي روي سيلفا (70). وسجل لاعب الوسط الدولي الفرنسي نبيل فقير هدف الشرف لأصحاب الأرض من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (84).

وعاد أتلتيكو مدريد الى سكة الانتصارات محليا والتي توقفت في المرحلة الماضية عند خمسة متتالية بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه وجاره رايو فايكانو 1-1.

وهو الفوز السابع لأتلتيكو مدريد هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 23 نقطة منتزعا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة من ريال سوسييداد الذي سقط أمام مضيفه بلد الوليد 0-1 السبت في افتتاح المرحلة. وجاء الفوز في توقيت جيد بالنسبة لأتلتيكو مدريد الذي تنتظره قمة حاسمة غدا أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في صراعه مع الأخير وبورتو البرتغالي على البطاقة الثانية المؤهلة الى ثمن النهائي، بعدما حسم كلوب بروج البلجيكي الأولى.

ويتصدر بروج المجموعة برصيد 10 نقاط مقابل 6 لبورتو و4 لأتلتيكو مدريد و3 لليفركوزن.

في المقابل، مني ريال بيتيس بخسارته الثالثة هذا الموسم والثانية في مبارياته الخمس الاخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا فقط، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الخامس. وسقط إسبانيول وضيفه إلتشي في فخ تعادل مخيب 2-2. وبكر إلتشي صاحب المركز الأخير بالتسجيل عبر بير ميا في الدقيقة 11، لكن فرحته لم تدم سوى 13 دقيقة حيث أدرك بويادو التعادل لأصحاب الأرض (24). ومنح المهاجم الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت القادم من الجار الغريم برشلونة التقدم لإسبانيول في الدقيقة 67، لكن الضيوف أدركوا التعادل عبر غونسالو فيردو في الدقيقة 82. ورفع إسبانيول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر مقابل أربع نقاط لإلتشي الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن في الليغا. وتغلب فياريال مع ألميريا 2-1، فيما تعادل وجيرونا مع أوساسونا 1-1 .

