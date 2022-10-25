نابولي خطف الفوز من روما

دوليه

خطف نابولي، فوزا ثمينا من مستضيفه روما، بهدف دون مقابل، أول من أمس بمنافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي. وأحرز فيكتور أوسيمين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80. وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 29 نقطة بصدارة جدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد روما عند 22 نقطة بالمركز الخامس.

وكاد نابولي أن يبادر بتسجيل الهدف الأول بعد عرضية من لوزانو لداخل المنطقة نجح دفاع روما في تشتيتها سريعا قبل أن تصل لكفاراتسيخيليا. وبالدقيقة الثانية، مرر دي لورينزو الظهير الأيمن لفريق الجنوب كرة عرضية لداخل المنطقة، كاد سمولينغ مدافع روما أن يضعها في مرماه بالخطأ لكن الكرة مرت لخارج الملعب إلى ركنية. ورد روما جاء بعد مرور 6 دقائق، بعد كرة سددها كامارا من خارج منطقة جزاء نابولي، لينجح الدفاع في تشتيتها. وحاول لوزانو مباغتة روي باتريسيو حارس الذئاب بتسديدة قوية، لكن باتريسيو كان لها بالمرصاد ونجح في إبعاد الكرة. في الشوط الثاني وتحديدا بالدقيقة 50، حصل نابولي على ركلة ركنية نفذت داخل المنطقة شتتها الدفاع لتصل إلى لوزانو على حدود المنطقة ليطلق تسديدة قوية يتألق فيها باتريسيو ويبعدها عن مرماه. والدقيقة 68 كادت أن تشهد الهدف الأول لروما في اللقاء، بعدما انطلق زانيولو وتوغل لداخل المنطقة وسدد كرة باتجاه المرمى، تمكن الحارس ميريت من إبعادها بأطراف أصابعه لترتد ويحاول يتابعها كامارا، لكن زيلينسكي نجح في إبعادها لينفذ نابولي كرة مرتدة سريعة. وبالدقيقة 80، تمكن أوسيمين من قص شريط أهداف المباراة بتسجيله للهدف الأول، بعد كرة طولية من وسط الملعب نجح فيكتور في التفوق على سمولينج ليحصل على الكرة من أمامه بالناحية اليمنى من داخل المنطقة، ويطلق تسديدة صاروخية من زاوية صعبة للغاية تسكن شباك باتريسيو. ومرت الدقائق التالية بلا جديد ليحصد نابولي 3 نقاط ثمينة.

وفي بقية المباريات فاز تورينو على أودينيزي 2-1، وبولونيا على ليتشي 2-0، ولاتسيو على أتالانتا بالنتيجة ذاتها.

