مورينيو يهاجم لوزانو

دوليه

شن جوزيه مورينيو، مدرب روما، هجوما على المكسيكي هيرفينغ لوزانو، لاعب نابولي، بعد الاشتباكات التي حدثت عقب نهاية اللقاء بين اللاعبين والجهازين الفنيين.

وسقط روما في فخ الهزيمة أمام نابولي 0-1 في اللقاء الذي أقيم بمعقل الذئاب على ملعب الأولمبيكو، في قمة لقاءات الجولة 11 من الدوري الإيطالي. وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية، بينما ظهر الحكم ماسيمليانو إيراتي وهو يشهر بطاقة حمراء حيث بدا وأنه يظهرها بوجه مدافع روما كارسدورب، إلا أن مورينيو لفت إلى أن مدرب اللياقة هو من طرد. وقال مورينيو في تصريحات بالمؤتمر الصحافي بعد المباراة: «أعتقد أنه تم طرد مدرب اللياقة الخاص بفريقي، لكن الحكم إيراتي أخطأ لأن لوزانو (لاعب نابولي) هاجم أحد لاعبي فريقي». وتظاهر مورينيو بعدم تذكر اسم لوزانو ووصفه بأنه «الرجل الذي يحاول الغوص طوال الوقت، كما تعلم إنه الشخص الذي يلقي بنفسه دائما على الأرض، بالفعل لوزانو هذا هو».

