ليل هزم موناكو

دوليه

فاز ليل على ضيفه موناكو 4-3 أول من أمس في الجولة 12 من الدوري الفرنسي. وسجل كل من البرازيلي ألكسندرو (22) وريمي كابيلا (39 و62) وجوناثان بامبا (71) أهداف ليل فيما دوّن كل من البرازيلي كايو هنريكي (34) وأكسيل ديساسي (44) ووسام بن يدر (53) أهداف موناكو. ويحتل ليل المركز السادس برصيد 22 نقطة فيما يأتي موناكو في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

وحقق رين فوزاً ثميناً على مضيفه أنجيه بهدفين لواحد. وافتتح أمين غويري (43) التسجيل للضيوف ثم أدرك أمين سلامة التعادل لأنجيه في الدقيقة 53 وقبل أن تنتهي المواجهة منح الكرواتي لوفرو ماجر نقاط المباراة لفريق رين بتسجيله الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90+3.

وفشل لوريان في تحقيق الفوز أمام مضيفه تروا لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي 2-2. وفي باقي المباريات، تعادل نيس مع نانت 1-1 وتولوز مع ستراسبورغ 2-2 فيما فاز رينس على أوكسير 2-1 وبريست على كليرمون 3-1.

