دورتموند يبحث عن نقطة أمام مانشستر سيتي

دوليه

بينما ضمنت فرق نابولي وكلوب بروج وبايرن ميونخ وريال مدريد ومانشستر سيتي التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يتطلع آخرون من صفوة «القارة العجوز» لمعجزة لتفادي وداع البطولة مبكرا، مع تبقي جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويعتمد وضع يوفنتوس وإشبيلية على بعض الحسابات لتفادي الخروج. ويواجه إشبيلية سيناريو سيء ضمن المجموعة السابعة، إذ لم يحقق الفوز حتى الآن ويستقبل في هذه الجولة كوبنهاغن ولكل منهما (نقطتان) . ويحتاج إشبيلية لخيارين: الفوز في الجولتين المتبقيتين وأن يخسر بوروسيا دورتموند مباراتيه.

وفي إطار نفس المجموعة يستقبل دورتموند مانشستر سيتي الذي ضمن التأهل، لكنه يحل ضيفا على كوبنهاغن في الختام، ويحتاج نقطة واحدة لبلوغ دور الـ16. وعمليا ودع إشبيلية المسابقة لكنه يتطلع للعب في الدوري الأوروبي باحتلال المركز الثالث.

أما يوفنتوس فعليه أن يحصد النقاط الست المتبقية، إذ يحل ضيفا على بنفيكا المتساوي مع باريس سان جرمان بـ 8 نقاط ضمن المجموعة الثامنة. وعلى الأرجح سينتقل يوفنتوس إلى الدوري الأوروبي بعد مونديال قطر، لا سيما أنه لا يملك أموره بيده.

ويتطلع باريس سان جرمان لحسم التأهل لدور الـ16 عندما يستقبل مكابي حيفا المنتشي بالفوز على يوفنتوس بالجولة الماضية.

ويعتبر ميلان من الفرق التي تواجه وضعا معقدا أيضا فهو يحتل المركز الثالث بالمجموعة الخامسة خلف تشلسي وسالزبورغ ويحل في هذه الجولة ضيفا على دينامو زغرب الكرواتي آملا في تحقيق الفوز الذي قد يحسن من وضعه لا سيما أن هذه الجولة تجمع تشلسي وسالزبورغ.

ويتصدر «البلوز» المجموعة بسبع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام سالزبورغ الذي يتأخر عنه الفريق الإيطالي بنقطتين. أما حامل اللقب، ريال مدريد، فرغم أنه ضمن التأهل إلى ثمن النهائي فإنه لم يضمن بعد صدارة المجموعة السادسة التي يحتلها حاليا بـ10 نقاط وهو الهدف الذي يسعى لتحقيقه هذه الجولة حينما يحل ضيفا على لايبزيغ ثاني المجموعة بست نقاط الذي يحتاج لحصد المزيد من النقاط لبلوغ دور الـ16.

ويصطدم لايبزيغ في طريقه لهذا الهدف بشاختار دونيتسك ثالث المجموعة بفارق نقطة الذي يحل في الجولة قبل الأخيرة ضيفا على سيلتيك الذي خسر فرصه في التأهل لثمن النهائي لكن فرصته في المشاركة بالدوري الأوروبي ما زالت قائمة.

