بنزيمة وفالفيردي يغيبان عن ريال

دوليه

عقب ساعات من فوز على إشبيلية عزز به ريال مدريد صدراته لترتيب الدوري، بدأ البدلاء مباشرة الاستعدادات لزيارة لايبزيغ في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا اليوم.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي تغييرات في الفريق الأساسي، بانتظار تطور وضع لاعبيه كريم بنزيمة وفيدي فالفيردي، المستبعدين من المواجهة المقبلة.

وعمل بنزيمة، الذي غاب عن مباراة إشبيلية بسبب «إجهاد عضلي»، مع معد بدني داخل مدينة (فالديبيباس) الرياضية، وقد استبعد من المشاركة في المباراة الأوروبية واضطر للغياب مرة أخرى، بعد تعرضه لبعض المتاعب العضلية الجمعة. وقرر كارلو أنشيلوتي إراحة لاعبه حتى يكون في حالة ممتازة للظهور مرة أخرى الأحد المقبل، في مباراة أمام جيرونا على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الليغا.

بدوره، خضع الاوروغوياني فالفيردي في المدينة الرياضية لفحوصات طبية أظهرت أنه لا يعاني من إصابة عضلية على مستوى الفخذ بساقه اليمنى، عقب تعرضه لتدخل قوي من الأرجنتيني بابو غوميز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في مباراة وإشبيلية الليلة الماضية.

ولكنه سيستريح خلال مواجهة لايبزيغ، على أن يعود للمران خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وبضمان تأهله بالفعل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، سيجري المدرب الإيطالي تغييرات على جميع الخطوط في فريقه الأساسي.

