ساوثمبتون أجبر أرسنال على التعادل

دوليه

أسدى ساوثمبتون خدمة لمانشستر سيتي حامل اللقب بعدما حرم أرسنال من الفوز التاسع توالياً على الصعيدين المحلي والقاري، وذلك باجباره على التعادل 1-1 أول من أمس

في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي. ودخل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا اللقاء وهو في الصدارة بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي بعد فوز الأخير على برايتون 3-1 السبت، إلا أنه عجز عن استعادة فارق الأربع نقاط بعدما اكتفى بالتعادل الأول لهذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام مان

يونايتد 1-3 في الرابع من سبتمبر ضمن المرحلة السادسة.

وبدا الفريق اللندني في طريقه لفوزه الخامس توالياً في الدوري وبالتالي توسيع الفارق مجدداً الى أربع نقاط مع مباراتين مؤجلتين في جعبته، إحداهما من المرحلة الماضية ضد سيتي بالذات بسبب ارتباطه بمباراة مؤجلة في «يوروبا ليغ» ضد أيندهوفن الهولندي والتي فاز بها الخميس 1-0 ما سمح له بحجز بطاقته الى الدور التالي (قد يكون ثمن النهائي في حال بقي متصدراً أو الدور الفاصل إذ حل ثانياً).

وأنهى أرسنال الشوط الأول من لقاء ملعب «ساينت ماري» متقدماً بفضل هدف مبكر سجله السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 11 بعد عرضية من بن وايت.

لكن أصحاب الأرض استفادوا من عدم نجاعة لاعبي أرتيتا أمام المرمى كي يعودوا الى اللقاء في مستهل الشوط الثاني بهدف جميل جاء بعد هجمة مرتدة وسلسلة من التمريرات لتصل الكرة الى الاسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ من البديل النروجي من أصل مغربي محمد اليونسي، فسددها في شباك الحارس آرون رامسدايل (65). وخسر توتنهام لأول مرة هذا الموسم على ميدانه والثالثة بشكل عام، عندما تجرع الهزيمة أمام ضيفه نيوكاسل المتطور 2-1. وفي الشوط الأول افتتح كاليوم ويلسون التسجيل للماكبايس 31، ثم أضاف النجم الباراغوياني ميغيل ألميرون الثاني 40. وفي الشوط الثاني وقع هداف توتنهام هاري كين على هدف أصحاب الأرض الوحيد 54.

وصار رصيد فريق المدرب إيدي هاو 21 نقطة وبات رابعاً بفارق الأهداف عن تشلسي، أما فريق المدرب أنطونيو كونتي فتوقف رصيده عند النقطة 23 في المركز الثالث. وفي أول مباراة له بعد إقالة مدربه ستيفن جيرارد على خلفية فوزين فقط في 11 لقاء، انتفض أستون فيلا بقيادة المدرب الموقت آرون دانكس وكشر عن أنيابه أمام ضيفه برنتفورد بالفوز عليه 4-0، في مواجهة بدأها بتسجيله هدفين بعد 6 دقائق و41 ثانية عبر الجامايكي ليون بايلي (2) وداني إينغز (6) في أسرع ثنائية له خلال 1050 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري الممتاز وفق «أوبتا» للاحصاءات. وحسم فيلا النقاط الثلاث بشكل كبير قبل مرور ربع ساعة على البداية بعدما أضاف إينغز هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، ثم أمَّن أولي واتكينز الانتصار الثالث لفريقه بهدف رابع في الدقيقة 59. وللمرة الأولى هذا الموسم، حقق ليستر سيتي فوزين على التوالي بعد اكتساحه مضيفه الجريح الآخر ولفرهامبتون برباعية نظيفة عبر البلجيكي يوري تييلمانس (8) وهارفي بارنز (19) وجيمس ماديسون (65) وجايمي فاردي (80)، ليترك فريق المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز المركز الأخير ويصبح السادس عشر برصيد 11 نقطة.وعمق فولهام جراح ضيفه ليدز وألحق به الهزيمة الخامسة للموسم بالفوز عليه بثلاثة أهداف للصربي ألكسندر ميتروفيتش (26) والجامايكي بوبي دي كوردوبا-ريد (74) والبرازيلي ويليان (84)، مقابل هدفين للإسباني رودريغو (20) والهولندي كريسينسيو سامرفيل (1+90). ورفع الفريق اللندني بانتصاره الرابع للموسم رصيده الى 15 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ليدز عند 9 نقاط في المركز الثامن.

