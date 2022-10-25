بوكا جونيورز بطل الأرجنتين

دوليه

توج بوكا جونيورز بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة الـ35 في تاريخه، رغم تعادله مع إنديبندينتي 2-2 أول من أمس، في المرحلة ال27 (الأخيرة) من البطولة. واستفاد بوكا جونيورز من هدية غريمه التقليدي ريفر بليت الذي تغلب على ريسينغ كلوب صاحب المركز الثاني 2-1. وتقدم إنديبندينتي بهدف سجله لياندرو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة (32) ثم رد بوكا جونيورز بهدفين سجلهما جويليرمو فيرنانديز وسيباستيان فيلا. وقبل 9 دقائق على النهاية، سجل خافيير فاليخو هدف التعادل لإنديبندينتي. ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام ريسينغ كلوب صاحب المركز الثاني، ليحسم اللقب رسميا.

وكان ريفر بليت، حول تأخره بهدف أمام ريسينغ كلوب إلى فوز 2-1 ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث. وتقدم ريسينغ بهدف عبر ماتياس روخاس من ضربة جزاء في الدقيقة (56) ثم حسم ريفر بليت المباراة لصالحه بهدفين سجلهما ميغيل بورخا في الدقيقتين (80، 90).

وفي مباراة ثالثة حقق باتروناتو انتصارا مثيرا أمام هوراكان وتغلب عليه (3-2) ليرفع الأول رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر، ويتجمد رصيد هوراكان عند 45 نقطة في المركز الخامس.

