غوارديولا يريد «ميسي جورجيا»

دوليه

أكدت تقارير أول من أمس أن نادي مانشستر سيتي، حامل لقب البريميرليغ، يستهدف ضم الجناح الجورجي، خفيتشا كفاراتسخيليا، المتألق حاليا في صفوف نابولي الإيطالي، والملقب بـ»ميسي جورجيا».

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن كفارا، الذي انضم لنابولي دون صخب في يوليو الماضي مقابل 10 ملايين يورو، قادما من دينامو باتومي المحلي، بعقد يمتد حتى صيف 2027، سرعان ما لفت الانتباه إليه بعد تألقه هذا الموسم بقميص ناديه الجديد، ليصبح أحد نجوم كرة القدم الإيطالية، مسجلا 7 أهداف هذا الموسم إضافة لصناعته 8 آخرين، خلال 14 مباراة فقط.

وحصل كفاراتسخيليا أيضا على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي في أغسطس ، وأدى مستواه المبهر إلى أن يُطلق عليه لقب «كفارادونا»، تيمنا بالأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو ماردونا الذي حقق مع نابولي أبرز إنجازاته محليا وأوروبيا.

وأوضحت أن مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وضع عينه على كفاراتسخيليا، صاحب الـ21 عاما، ومستعد للذهاب لأبعد مستوى في المفاوضات مع أجل الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

