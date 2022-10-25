اختبار صعب لبايرن ودورتموند في الكأس

دوليه

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ألمانيا، عن اختبارين صعبين خارج الديار لبايرن ميونخ، بطل الدوري في المواسم العشرة الماضية، وبوروسيا دورتموند.

وبعدما اضطر إلى تجاوز منافس من الدرجة الأولى في الدور السابق، حيث فاز على أوغسبورغ 5-2 ليتخطى الدور الثاني للمرة الأولى في آخر ثلاثة مواسم، سيكون بايرن

أمام اختبار ثانٍ ضد فريق من الـ»بوندسليغا»، خلال مسعاه لإحراز اللقب للمرة الحادية والعشرين، وذلك بحلوله ضيفا

على ماينز. أما دورتموند، الفائز باللقب خمس مرات، والذي تغلب في الدور الثاني على هانوفر من الدرجة الثانية 2-0، فسيحل ضيفا على جاره بوخوم.

وأسفرت القرعة عن مواجهتين أخريين بين فرق من الدرجة الأولى،

إذ يلتقي متصدر الدوري يونيون برلين مع ضيفه فولفسبورغ، بينما يلعب

لايبزيغ، حامل اللقب، مع ضيفه هوفنهايم.

