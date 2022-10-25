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مسلسل نيللي كريم «عملة نادرة» في رمضان


استقر صناع مسلسل الفنانة نيللي كريم الرمضاني الجديد على اسم «عملة نادرة»؛ ليكون اسماً نهائياً للمسلسل بدلا من اسم «العين بالعين».
ومن المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان 2023، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وتجري الشركة المنتجة حالياً باقي التعاقدات. وقد تعاقد على المشاركة في المسلسل، كل من محمود عبدالمغني، وجمال سيلمان، وكمال أبو رية، وفردوس عبدالحميد، وأحمد بدير، وهشام عاشور، وناهد السباعي، وغيرهم. وكانت قد تحدثت نيللي كريم عن المسلسل، بقولها: «أقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023، وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل.


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