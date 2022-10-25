«الهجين».. قضية إنسانية تنسحب على الإنسان في كل زمان ومكان

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شهدت خشبة مسرح الدسمة عرضا مسرحيا لفرقة شركة «ايت للإنتاج الفني والمسرحي» وهي بعنوان «الهجين» والمأخوذة عن حكاية «الرجل الذي صار كلبا» للكاتب الأرجنتيني أوزفالد أركون، والذي يتحدث عن معاناة دول أمريكا اللاتينية واضطهاد الطبقة البرجوازية للعامة، لكنه ينسحب كقضية إنسانية على الإنسان في كل مكان وأي زمان.

«الهجين» دراماتورج فلول الفيلكاوي، ومن إخراج وسينوغرافيا أحمد البناي، وإشراف علي البلوشي، وتمثيـل الفنان القدير مبارك سلطان والفنانين علي الششتري ومحمد الشطي وفاطمة خالد وعقيل دشتي.

مسرحية «الهجين» حكاية الرجـل الـذي صار كلبا قدمت لأول مرة في بداية سبعينيات القرن الماضي (1971) بإخراج قاسم محمد وتمثيل نخبة من أهم أعضاء فرقة المسرح الفني الحديث وهم: ناهدة الرماح، وصلاح القصب، وروميو يوسف، وخليل عبدالقادر، كما أعدها الكاتب الراحل سعدالله ونوس وأخرجها فواز الساجر في مطلع الثمانينيات وقدمت عدة مرات في مهرجانات مختلفة برؤى مغايرة وقد حملت المسرحية سمات التجريب والعبث وطرح العديد من التساؤلات اللامعقولة.

بعدها اقيمت الندوة التطبيقية لمسرحية الهجين وقد شارك فيها كل من المخرج احمد البناي والدراماتوج فلول الفيلكاوي وقدمتها الزميلة نيفين ابولافي وعقَّب على العرض المسرحي د احمد عبدالمنعم .

في البداية رحبت الزميلة نيفين ابولافي بالحضور واعطت نبذه عن العمل المسرحي والفريق المشارك فيها وبعدها قدمت المشاركين في الندوة وبعدها تم مشاركة المعقب الرئيسي عن العرض د احمد عبدالمنعم الذي اشاد في البداية بجهود اللجنة المنظمة في احياء الندوات التطبيقية واقامتها وطالب ان تكون هذه الندوات مثيل لها في المهرجانات الاخرى

كما تطرق إلى العمل المسرحي الهجين حيث اكد ان العرض بذل فيه مجهود كبير ومستحق ووجه تحية تقدير إلى كل عناصر العرض المسرحي وقد تميز العرض بالسينوغرافيا حيث تم توظيفها في العرض وليس للابهار فقط وتم التحرك وفق المطلوب منه.

كما تساءل عبدالمنعم عن عنوان العرض وماقدم فيه هل هو الهجين ام الرجل الذي صار كلبا حيث انه لم ير الهجين وان شخصية الزوجة قد تحولت إلى كلبه من اجل الاخلاص.

وقال ايضا: هل من الممكن ان نتعاطف مع الشخص الذي قرر بنفسه أن يتحول إلى كلب وفق ماقدم لنـا وباعتقادي اذا كان هناك عرض اخر سيقدم فمن الافضل ان تتم مراجعته.

اما الدرامتوج فلول الفيلكاوي فقد قالت: انا متيقنه من ان اعمالي لم تصل إلى القمة بل اعتبرها ورشاً وأستفيد منها واشكر كل من يضع لي ملاحظات او تعقيب حتى استفيد واشكر الجميع على ثقتهم فيني وانا اعتبر نفسي من اوائل الكويتيات اللاتي عملن دراماتوج وافتخر بذلك كما اتمنى من المهرجان ان تكون هناك جائزة مخصصة لفن الكتابة.

اما المخرج احمد البناي فقد توجه بالشكر إلى جميع الحضور على الملاحظات والانتقاد للعرض المسرحي وانه يضعها في الحسبان وفي دائرة الاهتمام.

