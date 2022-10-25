مريم الصالح: الكويتيون من أوائل مَنْ صعدوا خشبة المسرح

إضاءات

أعربت الفنانة القديرة مريم الصالح عن سعادتها بالعـودة للمهرجانات وقالت «عودتنا للمهرجانات أمـر جميـل جداً وكما يعرف الجمهور أن الكويتييـن هـم مـن أوائل من صعدوا خشبة المسرح، فأمر مفرح وجميل أن نشاهد مسرحية جديدة كل يوم ونناقشها وننتقدها ونمدحها، بالإضافة إلى أن عرض الافتتاح كان جميلا جدا؛ من إضاءة وديكور وغيرهما». وعن الجيل المسرحي الجديد ذكرت الصالح «هذه هي حـال الدنيا يجب عليك أن تسلم لكي تستلم، اليوم أنت وغدا شخص آخر، وجيل الشباب الحالي هو امتداد لنا وتقديمهم مثل هذه النشاطات الفنية والمسرحية من الأمور الجميلة التي تستحق الدعم والرعاية.

